Madagascar: Rugby CAN U20 - La fédération publie la liste de 25 Makis

La sélection malgache est logiquement composée en ossature de FT Manjakaray, club multiple champion de Madagascar de la catégorie. Neuf joueurs de Manjakaray figurent sur la liste des Makis juniors pour cette CAN, trois de l'US Ikopa, deux chacun de l'US Ankadifotsy et de l'SOE, et un chacun pour les neuf autres clubs représentés.

Ce tournoi continental de rugby à XV qualificatif au Mondial junior regroupe les quatre pays du groupe A, à savoir Namibie, Kenya, Madagascar et Zimbabwe. Ces quatre pays disputeront le jeudi 20 avril les demi-finales directes où Madagascar, pays hôte, sera opposé à la Namibie d'une part, et Kenya affrontera le Zimbabwe de l'autre. Les vainqueurs joueront la finale le dimanche 23 avril.

