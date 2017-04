Congo-Kinshasa: Polémique !

Il n'est plus à Lemba, son quartier général d'antan. Bruno Tshibala, nommé Premier ministre, est aujourd'hui à cheval entre Arjaa hôtel Kin Plazza, aux encablures de Socimat, l'Hôtel Fleuve Congo toujours à la Gombe, et la Cité de l'Union africaine, dans la commune de Ngaliema. Ainsi, après son entrevue avec le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, le lundi, 10 avril dernier, le successeur de Samy Badibanga s'est lancé dans une vaste campagne des consultations en vue de la formation de son équipe gouvernementale.

Des consultations officielles, le programme obtenu de ses proches indique que la journée d'hier devrait être consacrée à la réception, à la Cité de l'Union africaine, au camp Tshatshi, des délégués des plateformes suivantes : le Regroupement des 7 partis politiques, G7, ceux du Rassemblement et de la Dynamique de l'Opposition. Y ont-ils été ou pas ? Jusque-là, rien n'a filtré. Seulement, le communiqué et prise de position de ces plateformes ont laissé transpirer l'idée d'ignorer même la nomination de Bruno Tshibala. Pour ce mercredi, c'est la délégation de l'opposition signataire de l'Accord du 18 octobre 2016 et celle de la Majorité présidentielle élargie à celle des chefs coutumiers qui ont été rencontrées le nouveau locataire de la Primature.

Parallèlement, des consultations officieuses ne sont pas exclues. L'objectif poursuivi est de parvenir, dans un bref délai, à présenter au Chef de l'Etat une équipe qui puisse constituer un gouvernement d'union nationale, dont la mission sera, entre autres, l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre, devant aboutir à l'organisation des élections. Voilà que l'Accord tant vanté, et dont est issu le Premier ministre, se trouve au cœur d'une sérieuse polémique quant à son interprétation. Le premier acte, celui de la nomination de Bruno Tshibala divise. La Majorité présidentielle croit, dur comme fer, que le Chef de l'Etat a scrupuleusement appliqué cet accord, tel que préconisé par le Conseil de sécurité en ce qui concerne la nomination du Premier ministre. «Il est issu du Rassemblement», déclarent les cadres de cette famille politique qui soutient les actions de Joseph Kabila.

Ce dernier, apparemment, n'a que faire des bruits des sirènes. Il entend foncer avec Tshibala. Est-ce là une stratégie qui conduit au glissement, parce que glissement il y a déjà ? S'agit-il de faire usage de la méthode d'enlisement ? Peut-on imaginer que ce soit une politique de la métastase, consistant en la croissance d'un organe, mieux d'une plateforme politique ? Tout est possible. Pourtant, tel n'est pas la lecture au Rassemblement constitué autour de Félix Tshisekedi, au G7 et à la Dynamique de l'Opposition. Ses bonzes crient sous les toits à la violation de la lettre et l'esprit de l'Accord du 31 décembre 2016. Ce faisant, ils en ont appelé carrément aux bons offices des Nations Unies. Cet appel a-t-il été entendu ?

C'est possible, parce qu'à Kinshasa, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Maman Sidikou Sambo, a offert ses bons offices. Il reste que jusque-là, aucune de deux parties, Majorité présidentielle et Opposition radicale, n'a encore exprimé sa position. Toutefois, le patron de la Monusco, par le biais de Charles Bambara, numéro Un de la communication de la mission onusienne à Kinshasa, a rappelé les deux missions assignées à cette structure : protection des civiles et veiller à l'application intégrale de l'Accord du 31 décembre 2016.