Madagascar: Analamanga Rugby - La reprise des compétitions le 30 avril

Le conflit entre Analamanga Rugby et Malagasy Rugby, la structure fédérale s'éternise depuis de bonnes semaines, sans trouver une réelle solution. La raison du conflit n'est autre que la bagarre pour prendre en charge la compétition Top 16 Analamanga qui, demeure aussi les 16 meilleures équipes dans tout Madagascar.

Analamanga Rugby a déjà démarré le Top 16 le 2 avril sans encombre et les résultats durant cette première journée ont été enregistrés. Dimanche, la fédération malagasy de Rugby ou Malagasy Rugby est revenue à la charge, en menaçant les clubs d'une lourde sanction au cas où ils persisteraient à jouer.

Résultats, Analamanga Rugby a dû annuler les résultats de dimanche, mais s'est entretenu avec les seize clubs qui composent le top 16.

« On doit avancer et on reprendra les compétitions pour le 30 avril. On aura les fêtes de Pâques, puis la Coupe d'Afrique des nations pour les U20 jusqu'au 23 avril. On se portera garant des clubs qui ont tous signé qu'ils continueraient de jouer le top 16 Analamanga contre vents et marées. On a toujours voulu le dialogue avec Malagasy Rugby mais en vain », rappelle Andry Ravelojaona, président d'Analamanga Rugby.

Pour le docteur Marius Rakotomanga, président du club 3FB, la solution n'est pas d'arrêter la compétition top 16 Analamanga. « On veut jouer, c'est tout ce qui nous importe. On s'est mis d'accord avec Analamanga Rugby qui a notre soutien pour poursuivre les matches pour le 30 avril », rappelle-t-il.

Pour Jean Paul Rakotobe, président du TAM Anosibe, la recherche de solution devrait se faire au niveau du Ministère de la jeunesse et des sports. « Le conflit entre Analamanga Rugby et Malagasy Rugby a assez duré. On ne peut pas mettre en otages les joueurs. On suit Analamanga Rugby dans sa démarche de continuer la compétition Top16 Analamanga, mais on invite également le Ministère de la jeunesse et des sports à trouver une solution qui pourrait servir pour le monde de l'ovale à Madagascar », s'exalte-t-il.