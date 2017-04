Congo-Kinshasa: Primature - Corneille Mulumba apporte son soutien à Bruno Tshibala

Le soutien est lourd de symbole. En apprenant vendredi 7 avril dernier la nomination de Bruno Tshibala, «son frère», au poste de Premier ministre de la République Démocratique du Congo, Corneille Mulumba, Autorité morale du Comité Directeur Transitoire de l'UDPS et Porte-parole des Pionniers de l'UDPS, a exprimé mardi 11 avril à Kinshasa, son «ferme soutien» à Bruno Tshibala, son compagnon de lutte pour la démocratie et le bien-être social des congolais. Il le félicite pour sa nomination qui constitue, pour lui, un choix judicieux.

Il a marqué sa solidarité en ces termes : «En votre qualité de Pionnier et Cadre du parti de la première heure, le Comité Directeur Transitoire de l'UDPS vous rassure de sa franche et sincère collaboration dans l'accomplissement de toutes ces missions et lance un appel vibrant à tous les Cadres et à la base du parti de vous apporter un soutien indéfectible», a-t-il déclaré.

Ci-après, son message de soutien au Premier Ministre.

Le Comité Directeur Transitoire de l'UDPS mis en place au lendemain du Conclave de refondation organisé par les Cadres de ce parti politique à Kinshasa, au Venus village de Mikonga II, dans la commune de la N'sele, félicite le Premier Ministre pour sa nomination qui, pour lui, constitue un choix judicieux.

Ce choix sans aucun doute inspiré par la longue expérience de la lutte que mène l'UDPS depuis trente cinq ans pour la liberté, la démocratie et l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais en vue de la consolidation de cette démocratie et l'affirmation de notre souveraineté.

Le Gouvernement que vous allez bientôt former à pour mission d'amener le peuple congolais à des élections apaisées, crédibles et transparentes. Il doit sécuriser le territoire national et améliorer les conditions de vie des populations congolaises ?

Pour vous permettre d'atteindre ces objectifs, le Gouvernement en formation devra tenir compte du poids politique de l'UDPS dans sa composition.

La lutte continue. La victoire appartient au peuple Congolais.

Pour le Comité Directeur Transitoire