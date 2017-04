Congo-Kinshasa: Linafoot - Bukavu Dawa reçoit Vclub ce mercredi !

Le championnat national congolais se poursuit demain mercredi 12 avril avec un seul match au programme. Oc Bukavu Dawa affronte l'As Vclub devant son public du stade de la Concorde dans la commune de Kadutu. L'équipe de la capitale séjourne depuis hier lundi à Bukavu. C'est un match de la troisième journée, où Vclub court toujours derrière ses trois premiers points.

La première journée contre Sa Majesté Sanga Balende, Vclub n'a ramené de Mbuji-Mayi qu'un seul point ; un précieux nul sans but (0-0) qu'il fallait bien tenir jusqu'au bout devant un Sanga Balende qui ne perd presque plus dans son terrain fétiche du stade Tshikisha. Un très bon match que Florent Ibenge a reconnu les qualités de l'adversaire. De retour à Kinshasa pour croiser Don Bosco samedi 8 avril pour le compte de la deuxième journée, le match n'a plus eu lieu. La Fecofa dans ses œuvres, a décidé du report de ce match juste à la veille, alors que Vclub s'était déjà bien préparé.

Don Bosco s'est envolé pour le Maroc dans une sorte de promenade sous la bénédiction de la Fecofa pour livrer un match amical. Pour les dirigeants de Vclub, c'est une violation criante des règlements sportifs. Logiquement, un match amical bien qu'international ne vaut rien devant un match officiel du championnat. C'est sous cette colère que Vclub va jouer ce mercredi contre Bukavu Dawa bon dernier au classement. Bukavu Dawa a difficilement perdu son premier match contre Renaissance (0-1). Son match de la deuxième journée contre OC Muungano ne s'est pas joué. Le jeudi 13 avril, Muungano sera face à Renaissance, et, Sanga Balende accueillera TP Mazembe dans son temple, à Mbuji-Mayi. Tandis que Don Bosco de retour au Maroc, offrira son hospitalité au DCMP au stade Kibasa Maliba.

Dcmp en tête !

L'unique match de la deuxième journée livré dimanche 9 avril, a vu Dcmp battre Sanga Balende au stade des Martyrs de la Pentecôte sur la marque de 2 buts à 0. Motema Pembe a rapidement ouvert le score par Ricky Tulengi à la 14ème minute sur un joli coup franc. La mi-temps est intervenue sur ce score d'1 but à 0. A la reprise, le jeune Tulengi qui promet bien et fait rêver, va passer à la vitesse supérieure en inscrivant le deuxième but, son doublé à la 54ème minute. L'artisan s'appelle Jean-Marc Makusu Mundele qui lui a fait une passe décisive. Ricky Tulengi a ainsi inscrit son 16ème but depuis le début de cette édition du championnat. D'après les statistiques, il a atteint le record de Serge Lofo Bongeli qui a marqué en 2008-2009 16 buts au championnat national. Le jeune milieu de terrain de Motema Pembe pourrait donc battre Serge Lofo, car, il a encore devant lui, 12 matches à disputer. Au classement, DCMP est premier avec 4 points, Don Bosco 3 points, Renaissance 3 points, Vclub 1 point,

Mazembe 1 point, Sanga Balende 1 point, Bukavu Dawa 0 point.

Voici le programme

2ème journée

-Le 8 avril : Vclub - Cs Don Bosco (reporté)

-Le 9 avril : Dcmp - Sanga Balende 2-0

-Le 9 avril : Oc Muungano - Bukavu Dawa (reporté)

-Le 20 avril : Fc Renaissance - TP Mazembe reporté)

3ème journée

-Le 12 avril : Bukavu Dawa - Vclub

-Le 13 avril : Cs Don Bosco - Dcmp

-Le 13 avril : Oc Muungano - Renaissance

-Le 23 avril : Sanga Balende - TP Mazembe.