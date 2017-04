Photo: New African Forum

Après des semaines de sélections par nos lecteurs, les nominées aux Trophées New African Woman 2017 ont été annoncées.

Choisies dans 12 catégories, 68 femmes novatrices ont été retenues. Un jury indépendant désignera la lauréate de chaque catégorie. Les résultats seront annoncés le 12 avril lors d'un dîner de gala, à Dakar, au Sénégal.

La nouvelle secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina J. Mohammed, la première femme à se présenter aux élections présidentielles en Somalie, Fadumo Dayib, la doyenne de la transition démocratique en Gambie, Fatoumata Jallow-Tambajang, l'auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, la Sud-Africaine Caster Semenya, médaillée d'or olympique, et sa compatriote Thuli Madonsela, ancienne médiatrice de la République, sont quelques-uns des noms retenus pour la liste finale parmi les milliers candidatures reçues.

Organisée par le magazine panafricain trimestriel, New African Woman, la cérémonie de remise des Trophées – qui rend hommage aux femmes africaines d'exception ayant apporté une contribution importante à leur pays et, plus largement, au continent, dans les 12 derniers mois – se déroule la veille du Forum New African Woman, qui se tiendra à l'Hôtel Terrou-Bi à Dakar, le 13 avril .

Veuillez cliquer ici pour voir la liste complète des nominées.

Les Trophées et le Forum New African Woman, qui ont eu lieu pour la première fois à Londres en mars l'an dernier sous le thème « Changeons la donne », sont nés de la même ambition que celle qui a mené au lancement du magazine New African Woman il y a neuf ans : faire connaître, partager et représenter les questions liées aux femmes, de manière audacieuse et positive, en partant du principe que les femmes sont indispensables à la croissance de l'Afrique, et rendre hommage aux femmes qui contribuent au changement.