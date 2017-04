Afrique: Monsieur Abdallah Boureima nommé nouveau président de la Commission de l'UEMOA

Avant de déclarer les travaux de cette session extraordinaire terminés, Monsieur Alassane Ouattara, Président en exercice de l'UEMOA a remercié ses pairs pour avoir répondu favorablement à son invitation pour la tenue de cette réunion à Abidjan. Les autres chefs d'Etat de l'UEMOA, par la voix du Président Faure Gnassingbé du Togo en ont pris acte et ont témoigné leur gratitude à l'hôte du Sommet pour l'accueil et toutes les commodités mises à leur disposition pour la réussite de ce Sommet.

Soucieux du bien-être de leurs populations, les chefs d'Etat ont pris des mesures vigoureuses dans ce sens. Il s'agit entre autres du financement des projets relatifs au développement de l'énergie à hauteur de 229 milliards de F CFA en ce qui concerne l'initiative régionale pour l'énergie durable, de la révision des textes en vigueur dans l'Union en matière de répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires, de la réduction du taux de prélèvement communautaire et de solidarité de 1 à 0,8% à partir du 1er juillet, avec un objectif de 0,5% en janvier 2020.

Outre ces nominations majeures, des décisions fortes ont été prises par les dirigeants ouest africains. Abordant l'état de l'Union, la Conférence a examiné la situation sécuritaire au sein de la sous-région. Elle a condamné «vigoureusement» les attaques terroristes perpétrées dans certains Etats membres et a réitéré sa solidarité envers ces pays « frères », ainsi qu'à l'endroit de tous les peuples affectés par le fléau du terrorisme à travers le monde. Dans la lutte contre le terrorisme, la Conférence salue les dispositions prises en vue de «l'opérationnalisation de la délégation à la paix et à la sécurité de l'Union». Elle «encourage la poursuite et la mise en œuvre de la feuille de route relative à ce chantier pour assurer la quiétude nécessaire au développement de la sous-région».

La Conférence a pris acte de l'expiration des mandats du président et des membres de la Commission. Elle a ainsi décidé de confier la présidence de la Commission de l'UEMOA au candidat proposé par le Niger. A ce titre, la Conférence a nommé Monsieur Abdallah Boureima, comme nouveau président de la Commission. Cependant, sur proposition des chefs d'Etat, la nomination des autres membres de la Commission interviendra au plus tard le 1er mai 2017.

Le Sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a pris fin dans l'après-midi du lundi 10 avril 2017 à Abidjan, en présence des huit chefs d'Etat de l'Union dont le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE.

