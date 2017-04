Madagascar: Malagasy Roadshow - Une aventure sublime et un vrai bijou cinématographique !

Ce dossier va vous donner un avant-goût du film Malagasy Roadshow qui fait déjà des émules avant même sa sortie officielle au mois de juin. Aventure humaine, culturelle et artistique, le film est à voir absolument !

Vitrine de Madagascar

Réalisé par Anjara Rasoanaivo de My Studio Film, le documentaire met en scène 3 jeunes musiciens d'exception, tous membres du « Jazz Club » de CGM : Tahiana Vibe Ramahefason (saxe), Njaka Rakotonirainy (piano) et Joro Rakotozafiarison (guitare). Ils sillonnent le territoire malgache avec leur musique et le désir de partager leur culture tout en s'enrichissant de celle des autres.

L'idée était de sublimer la beauté de Madagascar en partageant et en faisant vivre à travers un film documentaire la rencontre et le dialogue entre le jazz et les musiques du terroir, la musique et la nature malgache (toutes deux d'une beauté à couper le souffle), les musiciens et les populations locales, les étrangers et les autochtones, l'art et la société. Le tournage s'est réparti entre Nosy-Be et Sainte-Marie, deux haut-lieux du tourisme malgache.

Véritable vitrine de Madagascar, Malagasy Roadshow comme son nom l'indique emmène à la découverte de la Grande Ile, à travers sa musique et ses sites touristiques phares. Mettant l'accent sur ce qui est vraiment « local », il cherche à refléter fidèlement la réalité. Il laisse de côté la tension et de la violence sociales, en privilégiant ce qu'il y a de plus beau à Mada, sa culture et sa biodiversité exceptionnelle ! Malagasy Roadshow plaira aussi bien aux amoureux de voyages qu'aux mélomanes et tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la culture malgache.