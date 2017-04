Madagascar: Affaire Claudine Razaimamonjy - La Procureure de la République explique

Même si cette affaire focalise l'attention non seulement de bon nombre d'observateurs mais également des… Plus »

Ces pièces signifient juste que nous avions été avisés », a expliqué la Procureure de la République. Et de communiquer qu'elle a signé l'autorisation dimanche matin, non pas dans son bureau mais à son domicile. D'après les informations, Claudine Razaimamonjy est admise à la Clinique Fortis Darné de Curepipe à l'île Maurice depuis lundi matin vers 10h30. Quant à ses avocates qui sont restées au pays, elles affirment qu'elles n'ont pas été tenues au courant de cette évacuation sanitaire.

La Procureure de la République se dit « convaincue que la prévenue retournera à Madagascar après son traitement médical à l'étranger ». Elle a également fait savoir que « c'est le Ministère de la Santé publique qui a organisé cette évacuation ». Une manière pour elle de décliner la responsabilité même si sa signature apparait sur les pièces que le personnel de l'hôpital HJRA a présentées à la presse lundi matin. Razafimelisoa Odette Balsama a annoncé qu'elle n'a fait aucune objection à la demande. « Cela ne signifie pas que nous avions donné notre accord à son évacuation. Nous n'avions pas non plus refusé la demande.

Faut-il rappeler que Razafimelisoa Odette Balsama a signé la demande d'évacuation sanitaire formulée par les avocats de Claudine Razaimamonjy ? Hier, elle a répondu au bureau du Syndicat des magistrats de Madagascar et au Procureur général près la Cour d'Appel, Randrianasolo Jacques, tout en justifiant son initiative. « Cette évacuation ne constitue en aucun cas une évasion. Assistée par un médecin et une pénitentiaire, Claudine Razaimamonjy est toujours sous le contrôle des autorités judiciaires », soutient-elle.

