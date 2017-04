Madagascar: Arizaka Rabeto Raoul - Pour une refondation du football à Madagascar

interview

Le vice-président de la FMF, Arizaka Rabekoto Raoul, veut mettre en place de nouvelles mesures visant à redorer le blason du football à Madagascar.

Un des premiers à réagir après la démission d'Ahmad au poste de président de la FMF, le vice-président Arizaka Rabekoto Raoul n'y est pas allé sur le dos de la cuiller pour appeler à répartir sur des bases et des valeurs nouvelles sur tout ce qui touche le football. Et après avoir rendu à Ahmad ce qui est à Ahmad, l'actuel DG de la CNaPS pense pouvoir apporter des solutions à tous nos problèmes. Explications.

Ahmad parti, le 1er vice-président de la FMF que vous êtes devenu par ordre protocolaire, a-t-il une idée sur la conduite à tenir dans un futur proche ?

« Je tiens d'abord à rendre hommage à Ahmad à ce qu'il avait fait pour le football malgache. Beaucoup de choses en fait car après les différentes infrastructures notamment les stades de Mahajanga et de Toamasina sans oublier le centre technique de Carion, il a aussi l'idée de revenir aux sélections régionales dont la portée ne se dément pas. Bref, il a tout donné mais comme le football malgache n'arrive pas encore à retrouver l'élite africaine, cela signifie qu'il va falloir trouver autre chose. »

A vous entendre, on sent que vous avez une recette miracle et pourquoi ne pas en avoir parlé avant ?

« Il ne s'agit pas d'une recette miracle mais tirée d'une consultation à grande échelle à travers une conférence nationale dont l'objectif est une refondation du football à Madagascar. Et si je n'ai pas parlé jusqu'ici c'est bien parce qu'il faut du temps pour mettre tous les gens de bonne volonté autour d'une même table et avec cette passion commune qu'est le football. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain car il faut un comité préparatoire. Du très sérieux en fait où on tiendra compte de l'avis des férus du football pour en faire de nouvelles résolutions mieux adaptées au contexte malgache voire des mesures à même de hisser le niveau de notre football. »

Pouvez-vous être plus explicite sur les personnes qui prendront part à cette conférence nationale ?

« Je vous ai déjà dit, l'objectif est de réunir tous les amoureux du football et en particulier les dirigeants des clubs qui connaissent mieux que quiconque les problèmes et surtout les techniciens dont on connaît leur frustration. Il y aura même des représentants des joueurs et des arbitres sans oublier ceux de l'Etat car il s'agit de mieux coordonner pour que les actions portent leurs fruits.

Il ne faut pas également oublier une chose, c'est d'aller vers la réconciliation car le football malgache a besoin de toutes ses forces vives. Il faut voir ensemble ce qui ne marche pas et ce qui manque pour réellement décoller et espérer par la suite disputer une Coupe d'Afrique des Nations. Un pari qui ne sera pas difficile à réaliser surtout que dans sa nouvelle politique, Ahmad et la CAF vont faire revenir aux éliminations par zone géographique pour ne pas grever davantage le maigre budget des fédérations. Et dans notre cas précis, la qualification ne serait pas loin avec les îles de l'Océan Indien et au pire le Mozambique et même l'Afrique du Sud. C'est moi qui vous le dit que c'est jouable mais encore faut-il partir sur des bonnes bases et regarder ensemble dans la même direction. Loin des notes discordantes. »

Sachant que la CNaPS Sport a été par deux fois victime du comportement de vos attaquants qui sont partis voire ailleurs alors que l'équipe s'apprête à disputer une Ligue des champions d'Afrique, vous avez pensé à mettre des balises à l'avenir ?

« C'est vrai que cela fait mal mais pour cette fois, ce n'est pas à moi de décider car les présidents des clubs vont donner leur avis dans l'intérêt de tout le monde mais aussi pour le joueur qui est pour l'instant la victime consentante d'une logique suspension de plusieurs années et donc d'une mesure où ce dernier aura du mal à se relever car finalement il l'a cherché. Mais de ce côté aussi c'est toute une éducation à faire. »

Education, le mot est lâché. Avez-vous envisagé de faire la paix avec Bolida et Anicet qui se sont désolidarisés du groupe Barea ?

« Encore une fois je vous dit que cela ne dépend pas de moi mais de tout le monde ou plutôt des résolutions de la conférence nationale car si on trouve que Bolida et Abel Anicet sont indispensables au groupe et qu'ils consentent à respecter les consignes de l'encadrement, je ne vois pas pourquoi, je vais les empêcher de venir. C'est l'intérêt du football qui doit être mis en priorité et c'est surtout l'état d'esprit qui doit primer en parlant d'une refondation. »