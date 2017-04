Ile Maurice: Casela blessée pendant une activité de karting

Elle poursuit en disant que les mesures de sécurité seront davantage renforcées mais maintient que la barrière de sécurité était bel et bien en plastique. La jeune fille a retenu les services de Me Jean-Claude Bibi.

Je ne comprends pas ce changement. Je suis carrément rentrée dans un tuyau», dit cette habitante de Grande-Rivière. Elle dit ne pas pouvoir poursuivre ses études universitaires pendant ce trimestre à cause de cet accident et qu'elle devra tout recommencer.

La jeune fille s'était rendue à ce parc de loisirs en compagnie de six de ses camarades pour faire du kart. «J'ai eu des problèmes au troisième tour et c'est là que j'ai dérapé. J'ai heurté la barrière de sécurité lors du virage», relate cette étudiante à l'express.

Une partie de plaisir qui vire au cauchemar. Une jeune fille de 19 ans s'est blessée à la nuque et a dû subir une intervention chirurgicale au tibia, à l'hôpital Victoria, Candos, samedi 8 avril. Cela, après avoir participé à une activité de karting au Casela Nature and Leisure Park.

