Ile Maurice: Saga NMH - ENL Land et Rogers passent à l'offensive

Dans un courrier à la FSC, notamment, ENL Land et Rogers remettent en cause la crédibilité de Sunnystars. Via le cabinet ENSafrica, ils abordent également la manière de procéder de la commission.

Questions pour Mes Mardemootoo!

Kriti Taukoordass, Special Investigator nommé par la Financial Services Commission (FSC) pour enquêter sur les transactions boursières sur New Mauritius Hotels (NMH) a commencé son travail.

Dans le cadre de cette enquête, des documents ont été soumis au nom d'ENL Land et Rogers dans une lettre adressée hier à la FSC et au Registrar of Companies, ainsi que des preliminary submissions and statement of facts de Salim Moollan, Queen's Counsel, instruit par le cabinet ENSafrica, au Special Investigator.

Les documents mentionnent que : «As far as the ENL Group understands, no new facts have come to light after the First Communiqué [du 20 fevrier 2017] save for a complaint made by a company [Sunnystars Resorts Holdings Ltd] with no business track record whatsoever, let alone any track record in the hotel industry.

There is, moreover, an air of unreality about the complaint which has prompted this investigation, which appears to be related to a concerted publicity campaign conducted in the press by persons associated with Sunnystars and which suggest that the transactions that took place in 2016 somehow interfered with Sunnystars' own ambitions to acquire shares in NMH»

Les documents comprennent de nombreuses questions sur la démarche de Me Mardeemootoo, sur ses méthodes et ses initiatives. ENSafrica demande à la FSC et au Special Investigator de rechercher des réponses au sujet de la compagnie Sunnystars et autres compagnies en lien avec la «saga NMH» en raison d'informations jugées pertinentes recueillies sur ces dernières.

Les documents abordent la question de la crédibilité de Sunnystars et de Sunnystars Consultancy Holding Ltd de Me Mardemootoo ; les moyens financiers dont disposaient ces compagnies en 2015-2016 quand elles déclarent avoir eu l'intention de faire une offre volontaire d'achat d'actions de NMH et en prendre le contrôle effectif ; le profil des associés des compagnies Mayan et Lion Express, incorporées aux Seychelles et dont le but aurait été, selon les dires de Me Mardemootoo «for the purpose of buying shares of NMH».

À propos des compagnies impliquées, les documents font part des résultats de ses recherches au Registrar of International Business Companies of the Republic of Seychelles et qui montrent que Lion Express Ltd «is 'not in good standing' with the Registrar of International Business Companies» et que Mayan Ltd a été «struck off the register».

Quant à Sunnystars et sa holding company Sunnystars Consultancy, incorporées à Maurice, elles n'ont pas de capital déclaré. Me Sivakumaren (Robin) Mardemootoo et M. Anthony Charles Désir détiennent dans Sunnystars Consultancy des parts égales de «unpaid ordinary shares» : 200 chacun.

Les documents dévoilent au sujet d'Anthony Désir qu'il «has been found guilty of financial wrongdoing and has convictions for violent conduct, including assaulting two police officers in Hong Kong» et «he previously appears to have been banned from playing rugby in Hong Kong, in 1995, on grounds of violence».

Les documents abordent également la manière de procéder de la FSC car, dit la lettre, à aucun moment ENL Land et Rogers n'ont reçu de la FSC des détails sur les communications envoyées par Sunnystars à l'institution, dont ils ont pris connaissance dans la presse, et malgré une demande formelle dans ce sens des hommes de loi d'ENL et de Rogers auprès de la FSC.

«It is respectfully submitted that these facts, which demonstrate the lack of credibility of any serious takeover bid by Sunnystars, and of Sunnystars' complaint, should have been taken into account by the FSC in its decision - apparently taken with some haste - to open the present investigation despite the earlier - correct - statements in its First Communiqué of 20 February 2017.»

L'enquête de la FSC vise à faire la lumière sur les circonstances qui ont amené ENL Land, Rogers et SWAN à augmenter leurs parts dans l'actionnariat de NMH.