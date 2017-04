Burundi: Harcèlement scolaire - Dorine, chassée de l'école pour être une « sorcière »!

Le président du FNL (Front National de Libération) et aussi vice-président de l'Assemblée… Plus »

Et on s'interroge toujours pourquoi les jeunes ne prennent pas au sérieux leurs études !

Que des enseignants servent aussi de caisse de résonnance aux adolescentes à qui ils sont censés apprendre les bonnes valeurs de la vie et non de la superstition. C'est tout simplement aberrant.

Le harcèlement des élèves passe encore. Quand les profs s'y mettent, Dorine ne sait plus où donner de la tête. Sa concentration est affectée, mais elle n'a pourtant pas l'intention d'arrêter, surtout que les écoles de labo, il n'y en a pas beaucoup à Gitega et que les examens approchent.

