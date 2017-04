Afrique: Des experts analysent la pénétration du numérique sur le continent

Faute d'infrastructures, le Congo qui accueille ce Salon a à peine un taux de pénétration du haut débit de 0,5%, selon Djibrilla Issa, représentant résidant de la Banque mondiale au Congo : « Il faudrait pour que le Congo accroisse la pénétration du haut débit que le gouvernement investisse avec ses partenaires techniques et financiers et le secteur privé, dans les infrastructures pour que l'Internet soit la chose la mieux partagée. »

Les gouvernants, la société civile, les partenaires techniques et financiers et même les médias venus prendre part à ce Salon international des technologies de l'information et de l'innovation analysent les forces et faiblesses de la pénétration du numérique en Afrique notamment.

A l'ouverture ce mardi 11 avril, les experts ont affirmé que le Congo fait partie des pays du continent africain où le taux d'accès à l'internet haut débit est un des plus faibles à cause du manque d'infrastructures. Dans l'ensemble, quelque 40% des Africains attendent d'être inclus dans le numérique.

