Togo: Le Colonel YARK parle du dernier cas de Dapaong

Sur cette photo, l'on peut facilement se retrouver ; nous sommes à Kégué juste sous l'échangeur où il y a eu, dans l'après-midi de ce mardi, des altercations entre commerçant de carburants frelatés et forces de l'ordre. Les témoins parlent des interpellations et des quantités de carburant saisies. Et en guise de protestation, des pneus ont été brûlé et la circulation a été bloquée pendant des heures.

C'est un pareil scénario qui s'était produit le dimanche 09 avril dernier dans la ville de Dapaong. Là, les informations font état d'au moins un (1) blessé et six (6) personnes arrêtées. Mais dans ce cas, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile parle des faits.

Selon le Colonel Damehame YARK, dimanche 09 avril, un trafiquant de carburant frelaté est allé chercher du carburant à Kétao pour Dapaong.

Mais arrivé à Sagbégou, « il fauche un piéton avec délit de fuit c'est-à-dire sans s'arrêter et continue sa route ». la Police de Mango est alors alertée.

Une fois encore, quand le trafiquant de carburant frelaté est arrive là-bas, « lorsqu'il a constaté la police s'approcher de lui, il abandonne même son apprenti là-bas et décroche ».

On alerte la police de Dapaong, et le Commissaire met un dispositif pour l'intercepter. Face au blocus de la Police, l'intéressé va se refugier dans son domicile.

Les éléments de la Police l'ont suivi pour le prendre. Et certains conducteurs de taxi-motos qui sont sortis pour l'appuyer en brûlant des pneus. « On ne peut pas tolérer ça », a conclu El Hadj Arouna Damhame YARK.