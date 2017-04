Madagascar: Monnaie - De nouveaux billets en vue

Même si cette affaire focalise l'attention non seulement de bon nombre d'observateurs mais également des… Plus »

Des détails seront attendus à l'issue du conseil des ministres de ce jour. Des informations sur la date de l'émission, les dimensions, les couleurs dominantes et les dispositifs de sécurité présents sur les billets seront définies dans un décret. Mais on peut déjà envisager la double circulation de deux billets, si la décision du gouvernement va dans ce sens, pendant une certaine période.

La dernière émission d'une nouvelle gamme de billets de banque date de l'année 2004. Les petites coupures, comme les 100 ariary, 200 ariary, 500 ariary et 1000 ariary ont été touchées par cette mesure. Mais une année plus tôt, le 31 juillet 2003, le régime Ravalomanana avait apporté une nouvelle émission de billet de 2000 ariary et de 5000 ariary et la mise en circulation d'une nouvelle coupure de 10 000 ariary.

« Ces billets seront fabriqués avec une sécurité aux normes internationales, avec des technologies de pointe. Cette initiative entre dans le cadre de l'amélioration de leur sécurité et de leur durabilité. Ainsi, ils possèdent des sécurités très renforcées », a indiqué une source auprès du ministère des Finances et du budget.

