Madagascar: Vindicte populaire - nécessité de vraies solutions

Le président de la République a réaffirmé en présence des responsables des forces de l'ordre, hier, que l'on ne pouvait pas tolérer la vindicte populaire et qu'il fallait sévir avec fermeté pour l'éradiquer. Une fois de plus, des affirmations sont faites, mais l'on sait que le chemin pour y arriver est long et difficile car c'est tout l'environnement social qu'il faut transformer. Dans le contexte actuel, c'est une tâche titanesque.

Vindicte populaire : nécessité de vraies solutions

L'affaire Claudine Razaimamonjy l'avait plus ou moins éclipsé, mais la réalité nous rattrape très vite. La vindicte populaire se produit presque quotidiennement et les sociologues en parlent aujourd'hui comme d'une pratique tout à fait banale. La répression prônée par les autorités n'est que partie de la solution car on ne peut pas multiplier à l'infini le nombre de forces de l'ordre présents sur le terrain. C'est surtout une question d'éducation et de civisme qu'il faut inculquer aux citoyens. La paix civile ne sera instaurée que si ces derniers sont convaincus du bienfondé des arguments avancés. Tout l'ordonnancement social a été faussé par le climat d'insécurité qui s'est installé depuis ces dernières années. Les directives fermes données par le président de la République laissent les observateurs plutôt circonspects après les nombreuses déclarations d'intention faites auparavant. L'exemple de cette décapitation qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux est emblématique et montre que les autorités présentes n'ont aucunement réagi et ont été accusées de laisser aller. Une fois de plus et au risque de nous répéter, c'est tout le système mis en place par le régime qui est ébranlé. Sa reprise en main doit se faire progressivement. Actuellement, la crise est profonde et il faudra une certaine persévérance des acteurs en charge de la sécurité pour retrouver cette sérénité qui semble faire défaut.