Madagascar: Quelques détails sur les tournages

Malagasy Roadshow est resté 5 jours sur chaque site, mais 5 jours d'un dur labeur, c'est le cas de le dire !

En effet, c'était carrément du sport... La journée commence à 7 h du matin avec une « randonnée » de pas moins de 8 km ! Mais quand on fait un travail qu'on aime, la joie et l'ambiance sont toujours au rendez-vous ! Et c'était vraiment le cas pour les 10 membres de Malagasy Roadshow !

Les nuits s'organisaient quant à elles entre professionnalisme et convivialité, que du bonheur... Et l'aventure continue de plus belle !