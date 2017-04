Sénégal: Statut des artistes - Un projet de texte bientôt soumis au gouvernement

Les activités de création artistique et littéraire "reposent sur la conjugaison du travail et du talent", a-t-il commenté, avant d'annoncer que le chef de l'Etat, Macky Sall, accordera une audience aux artistes.

"J'ose espérer une grande mobilisation et une effervescence du secteur cinématographique et audiovisuelle comme vous l'avez si bien démarré en ce début d'année avec les succès retentissants" enregistrés à différents festivals, a dit Mbagnick Ndiaye en s'adressant aux acteurs du secteur.

Dakar — Le projet de statut des artistes et des métiers de la culture a fini d'être élaboré et sera bientôt soumis à l'examen du gouvernement, a annoncé le ministre de la Culture et de la Communication.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.