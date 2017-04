Cameroun: ELECAM - On pense déjà aux élections de 2018

Enfin, les membres du Conseil électoral ont fait le point sur leurs activités, notamment les préparatifs des élections prévues en 2018, la descente sur le terrain, la concertation nationale entre ELECAM et les acteurs du processus électoral et les missions à l'étranger dans la diaspora.

En outre, le directeur général des Elections a présenté un rapport succinct des activités de la direction général des Elections, notamment sur l'état d'avancement des inscriptions sur les listes électorale, la coopération technique entre ELECAM et les partenaires à l'instauration et au développement de la biométrie électorale, l'état des préparatifs des élections prévues en 2018.

Au cours de cette rencontre, le directeur général des Elections a rendu compte d'une part, de l'exécution des résolutions du Conseil électoral et d'autre part, a fait le point sur le compte administratif d'Elections Cameroon pour l'exercice 2016. cet égard, les membres du Conseil électoral ont demandé au directeur général des Elections de présenter au Conseil électoral, à la prochaine session, un rapport complet relatif au compte administratif et au compte de gestion de la dotation spéciale dudit Conseil.

