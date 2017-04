Cameroun: CAN U17 - Le staff des Lionceaux renforcé

Un préparateur physique et un kinésithérapeute ont intégré le banc de touche pour appuyer l'équipe du sélectionneur Bertin Ebwelle.

En fin de semaine dernière, le président de la Fecafoot, Tombi à Roko Sidiki, a effectué une visite surprise dans la tanière des Lions cadets (moins de 17 ans) à Bafoussam. Il est venu présenter deux nouveaux membres qui vont épauler le staff technique afin de conduire les Lions U17 à un second sacre au soir du 28 mai prochain à Libreville au Gabon.

Il s'agit du Français David Legoff, préparateur physique et analyste vidéo et du Camerounais Daniel Tecky, kinésithérapeute. Les deux hommes ne sont pas inconnus dans le milieu du football africain. David Legoff était dans le staff des Lions de la Téranga du Sénégal en 2015, puis du Mali en 2017.

Le Kiné Daniel Tecky, lui, a longtemps travaillé chez les Lions seniors et est l'actuel kiné de la sélection des A'. Chez les cadets camerounais, il faudra travailler certains aspects, notamment la défense. Le groupe a encaissé six buts en trois matches lors des matches amicaux (contre le Niger en aller et retour, et vendredi dernier contre Sims de Bafoussam).

Même si l'on peut apprécier la performance de l'attaque et la forme étincelante de certains joueurs comme Landry Abessolo ou Stéphane Zobo.

Selon le sélectionneur Bertin Ebwelle, le but recherché lors du séjour au Niger a été globalement atteint, à savoir donner aux enfants l'esprit de compétiteurs. Le capitaine Christian Dyo et ses coéquipiers ont acquis de l'expérience en se frottant aux Menas du Niger, qualifiés eux aussi pour la prochaine CAN.

Lors de leur troisième regroupement en début mars à Bafoussam, le staff technique recherchait la cohésion dans le jeu.

Ce quatrième regroupement est basé sur le renforcement de la stratégie de groupe avec une séance d'entraînement par jour. Il s'achève en principe à la fin du mois, après trois matches amicaux internationaux à livrer.

La succession du Mali est donc ouverte. Le Cameroun va livrer son premier match de la CAN le 14 mai prochain contre le Ghana, au stade de la Rénovation de Franceville.

Le deuxième match est prévu le 17 mai contre la Guinée, avant la « finale » du 20 mai contre le Gabon. La finale proprement dite de cette compétition est prévue le dimanche 28 mai au stade de l'Amitié de Libreville.