Ile Maurice: Beejaye Coomar Appanna - «Nous voulons appliquer le salaire minimal en janvier 2018»

press conference

Un salaire minimum qui va à la fois satisfaire syndicats, employeurs et gouvernement. C'est là l'ambition du National Wage Consultative Council. Face à la presse, ce mercredi 12 avril, son chairman, Beejaye Coomar Appanna a expliqué que le board souhaite appliquer ce salaire minimal en janvier 2018.

«Le but du conseil est de mettre en place un montant pour le salaire minimal qui sera revu en 2020. A partir de là, le montant sera revu tous les cinq ans. La loi préconise un autre salaire pour les jeunes de 17 et 18 ans. Le salaire sera inférieur au taux principal. Il y a aussi la catégorie des apprentis et ceux qui n'ont pas de compétences. Il y aura un salaire pour eux aussi», a expliqué Beejaye Coomar Appanna.

Les salariés devraient être répartis en trois catégories : ceux à plein-temps, les jeunes, les apprentis et ceux n'ayant pas de compétences particulières. «Il y a actuellement une confusion. Il faut dire qu'il y a une différence entre un salaire minimal et un living wage. Le salaire minimal permettra d'améliorer les conditions de chacun. Le challenge sera de faire que cette initiative ait un impact sur le marché du travail. Il ne faut pas sacrifier l'emploi et le potentiel d'emploi. Nous comptons prendre toutes les recommandations en considération.»

Selon le chairman, le rapport du conseil sur ce dossier devrait être prêt en octobre ou novembre. Et les recommandations devraient être appliquées à partir du mois de janvier 2018.

Trois comités techniques ont été mis sur pied afin de s'assurer que les choses vont dans la bonne direction. Le premier s'occupera d'une Business Unit, le deuxième de l'agriculture et le dernier aura pour responsabilité, le secteur industriel.

Qu'en est-il du montant de ce salaire minimum ? Un premier chiffre a été avancé, soit Rs 7 500 à Rs 8 200. Mais aucun n'a été ratifié encore, a précisé Beejaye Coomar Appanna.

Actuellement, 20 000 employés à plein temps touchent moins Rs 3 500. Alors que 40 000 touchent moins de Rs 5 000. 100 000 employés ont pour leur part un salaire à moins de Rs 8 000.

Le National Wage Consultative Council est composé de 21 membres dont sept représentants des employés, sept employeurs et sept représentants de différents ministères. «Lors de la prochaine réunion du board, nous allons prendre connaissance des rapports des différents comités techniques et une réunion est prévue en juin pour avoir un rapport final», a conclu Beejaye Coomar Appanna.