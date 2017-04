Sénégal: Adaptation aux changements climatiques - l'Allemagne accompagne le pays

Réduire la vulnérabilité des pays aux changements climatiques et faire de sorte qu'ils intègrent les préoccupations et projets. C'est entre autres ambition du Projet d'Appui Scientifique aux processus de Plans Nationaux d'Adaptation (PAS-PNA), initié par la coopération allemande. Lancé hier, mardi 11 avril, pour 3 ans, il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, au Bénin et au Sénégal, de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).

Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, au Bénin et au Sénégal, de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Il comporte des synergies importantes, avec la mise en œuvre des Conventions sur la diversité biologiques et la lutte contre la désertification.

Le PAS-PNA s'harmonise avec les priorités identifiées dans le cadre des actions de planification de l'adaptation et permettra d'appuyer les priorités identifiées dans la cadre des actions de planification de l'adaptation.

Le projet est prévu pour une durée de trois (3) ans et sera mis en œuvre sur la période 2017-2019. Le projet cherche une implication de tous les acteurs de la société dans la lutte contre les changements climatiques.

Le PAS-PNA cherche aussi à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies et des programmes en vue de répondre à ces besoins. Il s'agit, selon sa Représentante résidente, Von Stieglitz, de réduire la vulnérabilité des pays aux changements climatiques et faire de sorte qu'ils intègrent les préoccupations et projets.

Pour rappel, la Conférence des Parties aux Changements Climatiques (COP 16), dans sa décision 7, a demandé aux Pays les Moins Avancés (PMA) d'élaborer et de mettre en œuvre leurs Plans Nationaux d'Adaptation (PNA) en s'appuyant sur leur expérience de la préparation et de la mise en œuvre des Programmes d'Action Nationaux aux fins de l'Adaptation (Pana), afin d'identifier leurs besoins en adaptation sur le moyen et long terme.