Des agents de recrutement du club français de Montpelliers et d'autres venus plusieurs clubs belges et italiens séjournent actuellement aux complexe sportif des Brasseries du Cameroun a la recherche du futur Samuel Eto'o.

Pour la période des congés dis de pâques, c'est l'Eastercup qui entre dans les startingblock .Parvenu à sa troisième édition, ce tournoi est devenu une véritable référence en la matière. c'est ainsi que pour cette année, huit équipes venues des quatre coins du pays sont en lice pour remporter le déjà célèbre trophée de champion de l'Eastercup du 11 au 15 avril 2017 il s'agit ici de : Coton sport de Garoua, Best Star de limbé, Union Sportive de douala, Apejes de Mfou, Bamboutos de Mbouda, Yong Sport Academy de Bamenda, LeopardRoyal de Bertoua et l'Ecole de Football des Brasseries du Cameroun équipe hôte du tournoi.

