Cameroun: ELECAM - Des soupçons d'opacité dans la gestion financière

Avec l'arrivée d'Abdoulaye Babalé, la situation n'a guère changé. « C'est même plus grave, il gère Elecam comme sa boutique. C'est lui qui définit les priorités et quand est-ce qu'il doit débloquer de l'argent au profit de qui il veut.

Vous voudrez bien, à cet effet, me rendre compte en urgence de vos diligences pour la haute et complète information du chef de l'État », écrit Ferdinand Ngoh Ngoh, Secrétaire général de la présidence de la République dans un courrier signé le 30 mai 2013 et adressé à Mohaman Sani Tanimou, DGE à l'époque des faits.

L'on se rappelle que la DGE et le CE se déchiraient à un moment pour la gestion de la dotation spéciale affectée à ce dernier, et que le DGE voulait gérer à sa guise.

Cette structure qui gère des deniers publics n'a jamais fait l'objet d'un contrôle par les organes compétents de l'Etat, alors même que des remous de mal gouvernance y sont de plus en plus persistants

