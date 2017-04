Cameroun: Le Logement à Yaoundé - Un véritable casse tête chinois

Reste encore le problème des matériaux de construction dont les coûts sont très élevés. Peut-être faut-il penser à une fiscalité plus souple accessible au plus grand nombre des demandeurs.

Au niveau du CRADAT, non loin de l'Université de Yaoundé I, nous avons visités 15 immeubles et la moyenne des prix des loyers pour une chambrette de moins de 12 m2, il faut s'attendre à plus de 15 000 Frs CFA (23 €) sans charges.

Les plus curieux dans ces constructions anarchiques, c'est le prix des loyers et l'attitude des habitants car étant même désespérés, ils semblent se complaire dans une sorte d'indifférence face à la situation de leur environnement.

On a même vu des immeubles en constructions s'écrouler seuls alors qu'ils étaient encore en construction. Le cas le plus récent est celui du quartier Essos, immeuble de quatre niveaux inhabité qui, le 10 janvier dernier s'est écroulé laissant sur son passage de nombreux blessés graves.

C'est toujours dans les grandes cités camerounaises que les grattes ciels côtoient les bidonvilles. On y rencontre des maisons construites dans les conditions déplorables ne respectant aucune règle d'urbanisme et de l'habitat.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.