Cameroun: Camair-Co - Le plan de relance présenté aux sénateurs

Pour s'en convaincre, Edgard Alain Mebe Ngo'o a fait constater que, lors du drame ferroviaire d'Eséka en octobre 2016 par exemple, Camair-Co avait effectué 32 vols et transportés 2 806 passagers. Et depuis trois mois, a indiqué le DG, Ernest Dikoum dans son exposé, la compagnie a enregistré 40 000 passagers pour une recette de plus de deux milliards de F.

D'abord, avec l'acquisition définitive de deux Boeings 737, la flotte de la compagnie est aujourd'hui dotée de cinq avions, dont le Dja et les deux MA 60. De plus, l'on a enregistré une amélioration signification au niveau de la desserte des destinations domestiques. Le taux hebdomadaire de vol est de 70 %, celui de la ponctualité, 76%.

La compagnie aérienne du Cameroun « qui bénéficie de toute l'attention du chef de l'Etat et dont la mission économique, politique et de souveraineté nationale est majeure », a noté Edgard Alain Mebe Ngo'o.

