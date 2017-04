Le Ministre du commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des Pme, Alioune Sarr, a présidé hier, mardi 11 avril, la cérémonie de lancement d'un projet de plateforme de commerce électronique sur le «Made in Sénégal». Ce projet vise à appuyer 20 petites et moyennes entreprises (Pme) en les connectant au marché via la plateforme «Made in Sénégal».

Ce projet vise à appuyer 20 petites et moyennes entreprises (Pme) en les connectant au marché via la plateforme «Made in Sénégal», tout en les aidant à s'approprier les techniques, outils et solutions disponibles dans cette démarche.

Présidant la cérémonie officielle du lancement de cette plateforme, le Ministre du commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des Pme, Alioune Sarr, estime que cette plateforme «Made in Sénégal» est importante dans la mesure où elle permet aux petites et moyennes entreprises (Pme) de se connecter aux marchés mondiaux et d'amplifier le niveau de leurs échanges avec les clients.

«Au Sénégal prés de 70% de nos échanges extérieurs nous le faisons avec l'Afrique. Donc au lieu de subir les difficultés des infrastructures de déplacement pour accéder à certains de leurs marchés en Afrique, les Pme vont avoir une plateforme qui leur permet de se connecter directement avec leurs clients.

C'est aussi un outil pour formaliser les petites entreprises du secteur informel puisque qu'en accédant à une telle plateforme, elles seront identifiés. Cela modernise aussi ce secteur qui constitue à 50% le produit intérieur brut du Sénégal », indique-t-il.

Par ailleurs, Alioune Sarr informe qu'au niveau mondial, le commerce électronique est estimé à 2000 milliards de dollars avec 8,7% des ventes en détail.

Toutefois, il a constaté que ce commerce est dominé par les grandes puissances comme les Etats-Unis, la Chine et les royaumes Unies. «Notre continent a des opportunités importantes, mais il y a des efforts à faire pour l'accès aux Tic et rendre les institutions publiques beaucoup plus adaptées», souligne-t-il.

De son côté, Aicha Agne Pouye, directrice de la division des marchés au centre de commerce international soutient : «amener les jeunes entrepreneurs à développer leurs affaires, à innover, mieux les accompagner à être connecté au marché international, c'est une manière efficace de cultiver l'entreprenariat dans les pays comme le Sénégal».

Selon elle, il est extrémement important de rester innovateur pour pouvoir maintenir véritablement ses parts du marché.