Ile Maurice: Allégations - Sudesh Rughoobur accusé de détournement de Rs 20 millions

Mauvaise passe pour le député de la majorité Sudesh Rughoobur. Un homme d'affaires français, Bruno Cohen, actionnaire dans la Société fournisseur d'énergies renouvelables (SFER) Maurice avec lui, a porté plainte contre le politicien pour détournement de fonds. C'était jeudi 6 avril, auprès du Central Criminal Investigation Department (CCID). Dans sa déposition, le Français allègue que le député aurait détourné quelque Rs 20 millions à son préjudice.

Dans cette même plainte, l'homme d'affaires ajoute que le député du Mouvement socialiste mauricien (MSM) Rughoobur aurait émis plus de 270 chèques sans provision durant son mandat en tant que Chief Executive Officer de ladite compagnie et qu'il ne se serait pas acquitté de taxes pendant deux ans. Interrogé à ce sujet en début de matinée, mardi 10 avril, Sudesh Rughoobur a d'abord précisé qu'il n'avait aucune déclaration à faire et qu'il laissait «l'entière responsabilité de ces allégations à son partenaire français.»

Il nous a alors remis le numéro de téléphone de son partenaire français afin que ce dernier nous parle. Joint à La Réunion, l'homme d'affaires s'est contenté de dire qu'il «ne donne aucune information sur ce sujet». Et de préciser, avant de raccrocher : «De toute manière, je suis hors territoire.»

Selon nos informations, le CCID s'apprêterait à renvoyer l'enquête à la Financial Intelligence Unit.

Le député qui monopolise les questions... Intéressées

Ce député du MSM était le Chief Executive Officer de Kalis Investment, une société qui est dans la construction, l'énergie renouvelable et le ramassage d'ordures, qui inclut ATICS Ltd et Keep Clean Ltd pour le nettoyage. D'ailleurs, ces deux entités sollicitent souvent l'Independent Rewiew Panel (IRP) pour contester des contrats qu'elles n'obtiennent pas. Or, lors de la première séance parlementaire du 28 mars, il était le seul élu qui ait pu adresser quatre questions de suite au Premier ministre, Pravind Jugnauth. Deux d'entre elles concernaient les affaires de l'IRP et une autre, le Central Procurement Board. Comme il monopolisait le temps, le député de l'opposition, Rajesh Bhagwan, lui avait dit : «To pé get to biznes.»Dans la réponse, le Premier ministre avait donné une liste des compagnies qui avaient sollicité l'IRP depuis 2015. Parmi elles, Keep Clean et ATICS, dont la contestation avait été mise de côté.

Sudesh Rughoobur a connu trois partis politiques. Avant d'être candidat du Mouvement socialiste militant dans la circonscription n° 6, Grand-Baie-Poudre-d'Or, lors des dernières élections générales, ce politicien a d'abord été membre de l'aile jeune du MSM avant de passer au Parti travailliste.

En 2011, la SFER Réunion s'associait à la firme ATICS et annonçait son partenariat avec Maurice pour la fourniture de stations photovoltaïques. Sudesh Rughoobur, alors directeur d'ATICS, et Bruno Cohen, le président de SFER, se félicitèrent de cet accord lors d'une conférence de presse à l'hôtel Labourdonnais, le 22 avril.

L'IRP rejette une contestation de Keep Clean ltd

Les membres de l'«Independent Review Panel» (IRP) ont rejeté une nouvelle contestation de Keep Clean Ltd. Dans une décision prise le 5 avril, mais validée hier, cette instance a décidé qu'il n'y a pas matière à demander à l'université de Technologie d'annuler un contrat de Rs 4,3 millions accordé à Silver Clean Co Ltd pour l'entretien de cette institution. L'IRP s'est basé sur plusieurs clauses de la loi et des critères présents dans le document d'appel d'offres pour rejeter la contestation de Keep Clean Ltd. Cette compagnie avait sollicité l'IRP après qu'un «Bid Evaluation Committee» eut accordé ce contrat à Silver Clean Ltd. La compagnie de nettoyage de Kalis Investment a notamment argué que son concurrent n'avait pas l'expérience nécessaire et qu'il ne détenait pas les équipements appropriés pour entretenir l'université de Technologie. Le vice-président de l'IRP, Arassen Kallee, et ses assesseurs, Virjanan Mulloo et Rajsingh Ragnuth n'ont pas retenu ces points soulevés.