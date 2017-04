Ile Maurice: Affaire Bramer House - Iqbal Mallam Hasham un homme libre

Iqbal Mallam-Hasham a aussi indiqué qu'il compte livrer une conférence de presse bientôt pour évoquer notamment les dégâts que cause la charge provisoire mais aussi pour dénoncer comment certaines institutions fonctionnent au cours de l'enquête. «Je fais un appel au directeur de l'ICAC et au DPP que je souhaiterais rencontrer. Au nom de l'intérêt public, comme un simple citoyen. Il est de mon devoir de montrer comment l'enquête a été faite.»

Tout en se disant ravi que l'institution que représente le Directeur des poursuites publiques ait joué son rôle et que «le bon sens l'a emporté», il n'a pas manqué de critiquer l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Elle doit faire «son mea culpa», a-t-il déclaré.

Deux charges pesaient contre Iqbal Mallam-Hasham : celle de blanchiment d'argent et de «public official using his office for gratification». Cette affaire porte sur l'acquisition du 11e étage d'un espace au rez-de-chaussée de la Bramer House, à Ebène. Ce, au coût de Rs 105 millions.

L'avocat de la commission anticorruption, Me Homanaden Ponen, a, sur les instructions de Me Denis Mootoo, représentant le bureau du Directeur des poursuites publiques, indiqué qu'il n'objecte pas à la motion présentée par la défense en ce sens.

