La ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, a ouvert le 10 avril, un atelier de consensus de la Centrale d'achat des médicaments essentiels et des produits de santé (CAMEPS) dans la salle de conférence du ministère de la Justice à Brazzaville

La ministre a défini dans son allocution, la centrale d'achat ; donné sa mission et le rôle de celle-ci. La centrale d'achat est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de personnalité morale et d'autonomie financière.

Elle a pour mission d'approvisionner les formations sanitaires publiques et privées à but lucratif ou non. La CAMEPS participe au service de santé public et privé en médicament et autres produits de santé de qualité et à moindre coût conformément à la politique pharmaceutique nationale a-t-elle poursuivi.

Jacqueline Lydia Mikolo a indiqué que cette centrale doit acquérir, stocker et distribuer les médicaments selon les normes internationales contenues dans la liste nationale des médicaments essentiels et nécessaires à la prise en charge des maladies courantes au Congo.

Elle a été créée en remplacement de la Comeg et ouvrira ses portes au courant du 2e trimestre de l'année en cours. A cet effet, un comité adhoc a été mis en place afin de préparer cette ouverture.

Le travail se fait avec l'appui des partenaires techniques et financiers du ministère : Organisation mondiale de la santé (OMS) ; Fonds des Nations unies pour la population ; Coopération française ; l'Union européenne et la Banque mondiale.

La représentante de l'OMS au Congo, Fatoumata Tidiane Binta Diallo, a, exprimé la gratitude des partenaires au ministère de la Santé pour les avoir impliqués dans toutes les étapes du processus de mise en place de la Cameps.

« Nous apprécions à juste valeur notre volonté de raffermir la collaboration entre le ministère et les différents partenaires dans la recherche des solutions viables. Nous vous assurons de notre appui technique nécessaire pour une centrale d'achat », a-t-elle indiqué.

Elle a, en outre sollicité une attention particulière du ministère en matière de financement et de médicament. « L'approvisionnement en médicament essentiel de qualité demeure un défi pour les partenaires dans la région africaine.

L'OMS soutient essentiellement la mise en place du Cameps et recommande une véritable autonomie pour que la centrale d'achat soit garantie afin de pérenniser le système d'approvisionnement.

Il s'agit d'une autonomie technique en rapport avec le processus particulier pour la mise en œuvre de l'acquisition des médicaments par les fournisseurs conformément aux besoins actifs des parties pharmaceutiques », a-t-elle dit.

Notons que pendant deux jours, les discussions porteront sur l'état de mise en œuvre de la feuille de route pour l'opérationnalisation de la centrale d'achat ; le bilan de liquidation de la Comeg ; les achats et le passif de la Comeg ; les acquis techniques ; le schéma national d'approvisionnement ; le besoin essentiel pour le démarrage de la Cameps.