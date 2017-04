Afrique: 9ème conférence panafricaine des sociétés Croix-rouge et Croissant-rouge - Dominique Ouattara apporte son soutien à la cérémonie d'ouverture

L a Première Dame, Dominique Ouattara, Présidente d'honneur de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, a parrainée la cérémonie d'ouverture de la 9ème conférence panafricaine des sociétés Croix-Rouge et CroissantRouge, le lundi 10 avril 2017, au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody.

Pour cette rencontre panafricaine qui se déroule du 09 au 12 avril 2017, ce sont plus de 54 sociétés nationales de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et des représentants du monde entier qui se sont donné rendez-vous à Abidjan sur les bords de la Lagune Ebrié autour du thème : « investir en Afrique ». L'évé- nement a enregistré la participation en outre de la Première Dame, M. Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de la Côte d'Ivoire et de Madame Raymonde Goudou Coffie, Ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA. La Première Dame, Dominique Ouattara, Présidente d'Honneur de la CroixRouge, a tenu à saluer l'initiative de l'organisation de cette conférence à Abidjan. Madame Dominique Ouattara a fait non seulement le parallèle entre son engagement humanitaire et celui de la Croix-Rouge, mais aussi, elle a révélé plusieurs points de convergence entre cet engagement et celui de l'ONG.

Fort de cet aspect, l'épouse du chef de l'Etat s'est dit se sentir personnellement concernée par cette conférence. «(... ) La Fondation Children Of Africa que j'ai créée il y a 20 ans, m'a été inspirée par Monsieur Marc Gentilini qui était en 1998, le Pré- sident de la Croix-Rouge française. La Fondation ayant vu le jour sous le conseil de ce grand homme engagé pour la défense de l'humanité, nos actions en faveur des plus démunis rencontrent très souvent celles de la Croix-Rouge. Je me sens donc personnellement concernée par la mission que vous menez à bien, et je comprends d'autant plus les réalités auxquelles vous devez faire face.

En effet, les actions de la Fondation, sont elles aussi rendues possible grâce au soutien de généreux donateurs, et de partenaires nationaux et internationaux avec lesquels nous travaillons. Donc, en plus du fait d'être la Présidente d'Honneur de la Croix-Rouge, nos convictions convergent en termes d'humanité, de solidarité, de fraternité et d'entraide », a soutenu Madame Dominique Ouattara. La Première Dame, Dominique Ouattara a terminé en encourageant les membres de la Croix et du Croissant Rouge. «C'est en mobilisant toutes nos ressources et nos énergies dans un partenariat solide, que nous parviendrons à construire une Afrique plus forte et plus autonome », a partagé Madame Dominique Ouattara, Présidente d'Honneur de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire.

M. Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de la Côte d'Ivoire a salué l'organisation de cette 9ème conférence panafricaine sur les bords de la Lagune Ebrié. Cette initiative démontre à n'en point douter, selon lui, l'engagement de la Côte d'Ivoire pour les grandes causes humaines. Profitant de cette occasion, le Vice-Président a salué la présence de Madame Dominique Ouattara, Présidente d'Honneur de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. A ce titre, il a énuméré les grandes réalisations de l'épouse du chef de l'Etat à la tête de sa Fondation Humanitaire Children Of Africa. Il a cité la construction de l'Hôpital MèreEnfant de Bingerville, la mise en place du Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI), l'implication de la Première Dame aux côtés de ses homologues d'Afrique dans la lutte contre le SIDA qui a valu sa nomination en tant qu'Ambassadeur Spécial de l'ONUSIDA et enfin, la lutte contre le Travail des Enfants sous toutes ces formes. « Merci pour votre engagement aux côtés du Président Alassane Ouattara », a-t-il remercié.

Madame Raymonde Goudou Coffie, Ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH/SIDA a indiqué que l'organisation de cette 9ème conférence est un honneur et un défi pour la Côte d'Ivoire. Elle a émis le vœu que la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire s'implique davantage dans la réalisation de la politique sanitaire du pays. Le Président Alpha Condé de la Guinée a adressé un message de remerciement à la CroixRouge pour son implication dans la résolution en 2014 de l'épidémie du virus Ebola. Tour à tour se sont succédé au pupitre M. Tadateru Konoe, Président de la Fédération Internationale Croix-Rouge et Croissant-Rouge, M. Abass Gullet, Vice-Président de la Fédération des Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour l'Afrique, Madame Christine Beerli, Vice-Présidente du Comité International de la Croix-Rouge, Madame Eva Von Oelreich, Présidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge et Madame Souaré Koné Karidiata, Pré- sidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Pour ces derniers, les résolutions de cette conférence doivent amener la Croix-Rouge à plus d'action. Ils ont tiré la sonnette d'alarme concernant la famine qui se dessine dans le Nord du Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud.