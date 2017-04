Congo-Brazzaville: Théâtre - La Mond'idiotisation revient sur les tréteaux

Le théâtre des Coulisses joue la pièce de théâtre Mond'idiotisation le 15 avril à l'Institut français de Pointe-Noire. Une comédie sous forme de lecture dramatique sur les mots autour des maux de notre univers social.

Jouée sur scène par les comédiens zns Jeh'f Biyeri et Selma Mayala, la pièce de théâtre Mond'idiotisation peint avec ironie les vices de notre société. De leur farce teintée d'un humour glacial, les deux comédiens font tourner en dérision tout en souriant l'intelligentsia régnant.

L'intrigue : Le public attend impatiemment la montée sur scène de la grande star italienne, Ma Louise pour leur offrir un spectacle inédit. La production a valu 400.000.000 de dollars américain pour un pays où plus de la moitié de la population se nourrit avec moins d'un dollar le jour.

Seulement, le représentant de la star empêchée est surpris de l'organisation d'un spectacle pour une star qui serait venue en mission personnelle.

Le présentateur invite alors le public à une autre scène qui n'est pas non plus mal entre Biti et Kopo qui se partagent des opinions sur la coopération Nord-Sud et en décrie son aspect égocentrique en parlant de la dévaluation du franc CFA et de la fameuse mondialisation qui est pour Biti un beau mot pour flatter et nuire de plus belle le Sud déjà très mal en point avec ses interminables malheurs.

À leurs yeux, la mondailisation pour l'occident et la mond'idiotisation pour les pays du Tiers-monde est un barbarisme qui plus est, a été inventé pour mieux assujettir les pays en voie de développement.

Créé il y a plus de cinq ans, ce spectacle qui fut joué au Cercle culturel pour enfants (CCE) et lors du Festival international Kimoko est la parole intérieure d'un Africain. La prédication pour un monde plus égalitaire et humaniste.