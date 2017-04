Afrique de l'Ouest: Coopération, intégration, performances économiques, paix et sécurité - Les huit chefs d'etat de l'UEMOA font le point et dégagent les perspectives

Faire l'état des lieux et dégager les perspectives pour une union forte et dynamique, une union performante au plan économique, une union capable d'assurer la paix et la sécurité dans son espace et pour le renforcement des liens entre les membres. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont tenu hier à Abidjan une session extraordinaire de cette organisation sousrégionale.

Sur les bords de la lagune Ebrié, les présidents Macky Sall du Sénégal, Faure Gnassingbé du Togo, Patrice Talon du Bénin, Rock Christian Kaboré du Faso, Ibrahima Boubacar Kéita du Mali, Mahamadou Issoufou du Niger et José Mário Vaz de la Guinée Bissau ont suivi le président en exercice de l'UEMOA, Alassane Ouattara, dans sa proposition de plancher sur l'état de l'union ainsi que sur la gouvernance des institutions en vue de prendre les décisions nécessaires pour renforcer la cohésion ainsi que l'intégration régionale pour le bien-être des populations de l'espace communautaire.

En effet, pour le numéro un ivoirien, depuis la rencontre de Dakar qui s'est tenue en juin 2016, des évènements importants ont marqué la vie de l'union au plan sécuritaire et la situation demeure préoccupante en dépit des efforts déployés. « Elle est marquée par la recrudescence d'actes terroristes, d'enlèvements et autres crimes perpétrés par des groupes armés non étatiques dont la seule volonté est de semer la peur et le chaos », a-t-il regretté. Face à ces menaces permanentes, il a suggéré à ses pairs l'intensification de la mise en œuvre du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace de l'UEMOA adopté le juin 2016 à Dakar.

Car, c'est dans la paix, la sécurité et la stabilité que l'UEMOA continuera de réaliser des prouesses économiques comme en 2016 où elle a enregistré un taux de croissance de 2,8 %, 4 fois supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. «Ces résultats encourageants sont le fruit des politiques économiques cohé- rentes mises en œuvre par les pays respectifs avec l'accompagnement des organes et institutions communautaires et bien sûr du soutien de la communauté internationale », a souligné le président Ouattara.

Cependant, a-t-il poursuivi, ces bonnes performances ne doivent pas occulter les défis auxquels l'UEMOA doit faire face. «Il s'agit de la baisse de la demande en provenance des pays émergents, de la baisse des cours des principaux produits de base, de la baisse de la liquidité bancaire et du recul des réserves de change », a-t-il énuméré tout en préconisant le renforcement des mesures budgétaires et une meilleure coordination des politiques au niveau communautaire pour accélérer les réformes sectorielles, notamment les investissements privés.

Poursuivant, le premier citoyen ivoirien s'est félicité des avancées significatives dans plusieurs domaines de l'intégration régionale en particulier, l'approfondissement du marché commun et la mise en œuvre des politiques sectorielles. Une lecture partagée par le président du Conseil des ministres de l'union, le ministre sénégalais de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba. Selon lui, le bilan de l'union est largement satisfait. Malgré un contexte international difficile, a-t-il relevé, les performances de l'union se sont améliorées, avec un taux de croissance estimé à 6,8% en 2016 contre 6,6% en 2015. «L'union devrait consolider en 2017, les performances déjà obtenues en 2016 dans un contexte international toujours important. A cet égard, les Etats membres de l'union devront poursuivre les efforts visant la transformation structurelle des économies, le développement économique et l'approfondissement de l'intégration régionale », a souligné le ministre sénégalais. Aux termes des travaux, les chefs d'Etat et de gouvernement ont décidé de mutualiser les moyens pour venir à bout des terroristes pour le bonheur des populations.