Cote d'Ivoire: Séminaire gouvernemental - Les plans d'actions prioritaires 2017-2020 adoptés

Une identification des actions prioritaires qui constitueront le socle du programme de travail du gouvernement via un séminaire. C'est tout le sens de l'exercice auquel s'est livré l'ensemble des ministres du gouvernement Amadou Gon hier au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Procédant à la clôture du séminaire gouvernemental, le chef de l'Etat Alassane Ouattara a adressé au Premier ministre et aux ministres ses vives félicitations pour leur participation active à ce séminaire.

« Les échanges que vous avez eus, ont permis de passer en revue les actions prioritaires 2017- 2020. Ainsi nous aurons de la visibilité dans l'action gouvernementale. Nos actions devront apporter des solutions concrètes aux préoccupations de nos concitoyens. Les plans d'actions prioritaires 2017- 2020 seront la base commune de l'action du gouvernement, chaque ministre recevra du Premier ministre une feuille de route qui fixera clairement les objectifs assignés à chaque ministre » a dit le chef de l'Etat, Alassane Ouattara. Mais avant, à l'ouverture de ce séminaire qui aura duré une journée entière, le viceprésident Daniel Kablan Duncan a indiqué que l'objectif de ce séminaire est de vérifier la cohérence d'ensemble des plans d'actions prioritaires (PAP) 2017-2020 et de les ajuster.

« Le programme de travail gouvernemental dit PTG, qui devient aujourd'hui le plan d'actions prioritaires (PAP) est en effet incontournable. Car, il constitue un outil d'orientation qui inscrit l'action gouvernementale dans un cadre de référence structuré et harmonisé. En cela, il constitue une boussole qui évite au gouvernement de naviguer à vue et, partant, un instrument, une boussole de Bonne Gouvernance » a dit le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan. Tout en saluant l'organisation dudit séminaire. Avant le viceprésident, le chef du gouvernement, Amadou Gon, a défini le cadre et les modalités pratiques, en vue de la réalisation des objectifs de développement fixés au gouvernement.

«Ce séminaire, qui est le premier du genre depuis la mise en place, le 11 janvier 2017, du premier Gouvernement de la Troisième République, se tient dans un contexte national et international particulier. Je voudrais relever, notamment : Les réformes institutionnelles mises en œuvre au début de l'année 2017 par le Président de la République, dans le cadre de la mise en place des institutions de la Troisième République. Les revendications de certains militaires et corps sociaux que notre pays a connues au cours des deux premiers mois de l'année en cours. La conjoncture économique quelque peu défavorable liée notamment à la chute des cours du cacao par rapport aux prévisions de début de campagne » a dit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Puis de poursuivre : « Notre pays, il est vrai, a enregistré depuis quelques années, des avancées très notables d'ordre économique, social et politique, reconnues aussi bien par nos concitoyens que par la communauté internationale. Les efforts du gouvernement ont permis de positionner la Côte d'Ivoire parmi les économies les plus performantes au monde, avec notamment un taux de croissance annuelle du PIB de 9% en moyenne et un accroissement du niveau du PIB par habitant d'environ 20% sur la période 2012-2016. Cette performance est liée à la bonne dynamique de l'ensemble des secteurs, notamment la production agricole, les investissements publics et privés et les services » a expliqué le chef du gouvernement. Après une journée de réflexion et d'intenses travaux, les membres de l'exécutif ont adopté, les plans d'actions prioritaires du gouvernement pour la période 2017- 2020.