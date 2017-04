Afrique de l'Ouest: Coopération, intégration, performances économiques, paix et sécurité - Alassane Ouattara : "Le CFA est sain et dans de bonnes mains"

« Concernant la mutualisation de nos efforts, avec les menaces terroristes, nos pays ont dû déployer des sommes importantes, des ressources humaines essentielles pour contenir et prévenir toutes ces attaques. Et d'ailleurs, nous avons pensé qu'au même titre que les investissements, les dépenses de sécurité devraient faire l'objet d'une attention toute particulière au niveau de la communauté internationale. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement.

Si je prends le cas particulier de la Côte d'Ivoire après l'attentat de Grand Bassam, c'est plus de 80 milliards de FCFA que nous avons dû déployer en quelques semaines pour la prévention. Tous les pays de la sous-région ont à faire des dépenses similaires et ceci ne fait qu'aggraver le déficit budgétaire de nos Etats. Mais ces déficits doivent être bien sûr contenus et nous devons considérer que c'est plutôt des dépenses pour préserver la paix et la sécurité dans notre sous-région. Ce sont des dépenses pour préserver la croissance et le bien-être des populations. Je voudrais ajouter un mot. Avant la conférence j'ai lu beaucoup de choses sur les questions monétaires, la question du FCFA... Nous avons demandé au gouverneur de faire un éclairage à cette question essentielle de la monnaie.

Ce que je peux vous dire à l'issue de nos entretiens, au niveau des chefs d'Etat c'est que nous avons constaté que notre monnaie se porte bien. La zone UEMOA a des réserves de change qui représentent plus de cinq mois d'importation. Alors qu'en général, la règle retenue dans le monde entier est d'environ trois mois d'importation. Donc il faudrait mettre fin à tous les fantasmes et à toutes les informations fallacieuses qui circulent. Donc il faut que la solidité, la pérennité de notre monnaie soit bien expliquée par le gouverneur de la banque centrale afin que tous sachent que cette zone est bien gérée. Les ressources en devises sont importantes, les politiques macroéconomiques sont bien tenues, la croissance économique est forte, elle représente 4 fois la moyenne sur le continent africain, 6,8% par rapport à 2,6% pour la moyenne du continent. Le taux d'inflation est maitrisé, moins de 2%, les déficits budgétaires également et bien sûr la dette extérieure fait l'objet de toutes les attentions. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres et notamment nos populations que notre monnaie est saine et est dans de bonnes mains. »