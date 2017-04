Cote d'Ivoire: Contrat de désendettement et de développement - Le pays dresse le bilan à mi-parcours

Suite à l'atteinte du Point d'achèvement de l'Initiative des pays pauvres très endettés (PPTE) en 2012, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un allègement de sa dette envers la France d'un montant de 2500 milliards de FCFA. Une partie de ce montant, soit 1900 milliards de FCFA, a été affectée au financement de projets de développement par le biais d'un mécanisme appelé Contrat de désendettement et de développement (C2D).

Ainsi depuis 2012, deux C2D ont été signés entre la France et la Côte d'Ivoire pour un montant total de 1 151,25 milliards de FCFA. Le premier ayant couru sur la période 2012-2015, le deuxième C2D, signé le 03 décembre 2014 pour un montant de 738 milliards de FCFA, concerne la période 2014-2020. A mi-parcours, le secrétariat technique du C2D procède, du 11 au 14 avril prochain, à la revue sectorielle de ce programme important de développement. Hier lors de l'ouverture de cet atelier, SEM Georges Serre, Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, s'est réjoui du succès de ce mécanisme de développement. « Nous sommes satisfait que des infrastructures majeures aient été réalisées dans ce contrat. Le C2D est passé du stade de réalisation à du concret », a-t-il félicité.

Cependant, il a relevé quelques insuffisances dans la bonne avancée des projets. Selon lui, si rien n'est fait, cela pourrait plomber les objectifs visés. Il s'agit des longs délais dans le processus de passation de marché, l'insuffisance de communication et de sensibilisation des populations sur les projets de développement, l'insuffisance de suivi-évaluation et la pérennité du processus de financement. En attendant de faire le bilan du 2ème C2D, le directeur de cabinet du Premier ministre, Philippe Serey-Eiffel, président du Comité technique bilatéral du C2D, est revenu sur les réalisations de ce contrat. L'on peut citer, entre autres, les ponts de Béoumi sur le fleuve Bandama et la rivière Kan, de Jacqueville et de Gbéléban, l'hôpital St Jean Baptiste de Tiassalé, le Boulevard de France redressé, le Centre des opérations d'urgence de Treichville, le château d'eau de N'Dotré et l'usine de production d'eau de Songon. Les projets comme la réhabilitation et l'extension des lycées professionnels de Daoukro et Yopougon, celle de l'INP-HB, la construction de 200 collèges de proximité et du pont de Bettié sont actuellement en cours.