Cote d'Ivoire: Signature de partenariat - La cie va continuer d'illuminer le FEMUA

L'idylle dure officiellement depuis 5 ans, mais cela fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Et cela n'est pas prêt de finir. La Compagnie ivoirienne d'Électricité et le Femua (Festival des musiques urbaines d'Anoumabo) continuent de faire chemin ensemble. Hier, le directeur général de cette entreprise, Dominique Kakou, et le commissaire géné- ral du Femua, Salif Traoré dit A'salfo, ont signé une convention de partenariat, dans les locaux de la CIE à Treichville.

En fait, il s'agit d'une reconduction de leur collaboration, qui a commencé dès la naissance de ce festival en 2008, mais qui a été matérialisé par un document, à partir de 2012. « C'est un partenariat naturel. La CIE nous accompagne techniquement et met ses ressources humaines à notre disposition. Depuis l'année dernière, en plus du soutien technique, elle nous apporte aussi un appui financier. Le fait que la CIE soit avec nous rassure les Ivoiriens. Ce partenariat doit se pérenniser, car la CIE fait désormais partie de la colonne vertébrale du Femua. Sans lumière, nous ne sommes rien », a indiqué le lead-vocal de Magic System, tout en remerciant la CIE d'avoir accompagné le Femua pendant toutes ces années. M. Dominique Kakou, DG de la CIE, a d'abord rappelé que la CIE est une entreprise citoyenne.

Ensuite, il a dit la fierté de cette société d'accompagner le Femua qui, au fil du temps, est devenu un événement majeur et international, véhiculant un message fort et noble à la jeunesse ivoirienne et africaine. « La CIE et le Femua partagent la même vision, celle d'être au service des populations, l'une dans le domaine de l'électricité et l'autre sur le plan culturel et social. Cette signature de partenariat est un engagement de la CIE à soutenir les valeurs d'excellence et encourager les actions sociales que porte ce festival », a ajouté M. Kakou. La 10ème édition du Femua aura lieu du 25 au 30 avril prochain à Marcory (Anoumabo) et Adiaké.