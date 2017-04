Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala enjoint de former son gouvernement dans les plus brefs délais

Le sujet semble même ne plus être d'actualité au Congo-Kinshasa, tellement les passions se… Plus »

Cet accord signé par le pouvoir et l'opposition prévoit la mise en place d'une transition et l'organisation des élections avant la fin de cette année. Enfin, il a lancé un appel pressant à tous les Congolais de soutenir son gouvernement en vue d'organiser les élections.

Nous allons nous y employer avec la volonté et la détermination de réussir », a-t-il promis. Bruno Tshibala a également évoqué l'accord du 31 décembre 2016 qu'il a promis de « faire tout ce qui est possible » pour qu'il soit appliqué.

« Le président m'a donné des orientations en vue de la formation du gouvernement dans les plus brefs délais », a-t-il déclaré au sortir de l'audience tout en insistant sur les principaux défis auxquels son gouvernement va travailler : l'organisation des élections, l'amélioration du cadre macro-économique et les questions de sécurité. «

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.