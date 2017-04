Centrafrique: Michaëlle Jean en visite de travail à Bangui

Sur invitation du chef d'Etat centrafricain, Faustin Archange Touadera, la secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean, effectuera ce 11 avril une visite de travail à Bangui, en République centrafricaine.

En effet, ce séjour de travail intervient une année après le retour de la RCA dans le groupe des pays membres de la francophonie, notamment après sa suspension des instances suite au coup de force de mars 2013.

« Mon séjour à Bangui est un événement de taille car, il intervient un an après le retour à l'ordre constitutionnel de ce pays au sein de la francophonie », a précisé la secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean, avant d'étayer les grands axes constituant son agenda de travail qui, selon elle comprend plusieurs activités à savoir : les rencontres avec les autorités politiques du pays, la visite de l'Assemblée nationale, les discussions et échanges avec les leaders religieux et le corps universitaire sans oublier les associations de la francophonie.

Par ailleurs, en dehors de ces activités, la responsable de la francophonie procédera avant la visite des réfugiés au site de Bambari situé à l'est du pays, au lancement officiel de certains programmes de la francophonie tels que, le Centre de lecture et d'animation culturelle (Clac) et la campagne intitulée « libres ensemble » qui est un programme prévu par la francophonie mais, a été suspendu pour des raisons de sécurité.

Au terme de sa visite de travail, Michaëlle Jean remettra les prix aux lauréats de la journée de la francophonie célébrée en différé en Centrafrique.

Notons que selon le comité d'organisation de sa visite, Michaëlle Jean recevra le prix Honoris Causa 2017 à l'Université de Bangui. Elle le reçoit un an après celui de Catherine Samba-Panza, présidente de la transition en 2016.