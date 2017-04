Afrique Centrale: Réunion des Ministres de la zone Franc du 13 au 14 avril 2017 - Adama Koné situe les enjeux de la rencontre

Situation économique des deux grandes zones économiques (CEMAC et UEMOA) ainsi que de l'Union des Comores, renforcement du socle de la coopération monétaire et promotion des échanges commerciaux, points clés d'échanges. C'est autour de ces sujets d'intérêt commun que se tiendra du 13 au 14 avril 2017, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la réunion des Ministres de la Zone Franc.

Dans une déclaration dont nous avons reçu copie, le ministre ivoirien de l'Economie et des Finances, Adama Koné, souligne que cette réunion biannuelle de la Zone Franc, mettra aussi l'accent sur la nécessité de renforcer davantage la dynamique de l'intégration des marchés des capitaux de la Zone afin d'impulser et d'améliorer collectivement et individuellement le développement dans nos pays. « Enfin, une question d'actualité multilatérale de très haute importance pour nos pays, à savoir l'initiative du G20 dit Compact du G20 pour l'Afrique en préparation, sera examinée en vue d'explorer les voies et moyens pour en tirer le meilleur profit », a précisé Adama Koné.

Selon le ministre, après les succès de la 5ème édition du Forum des Marchés Emergents du 26 au 28 mars , de la 2ème édition de la Conférence Internationale sur l'émergence de l'Afrique, du 28 au 30 mars 2017 et la conférence sur l'Euromoney des 28 et 29 mars, qui se sont tenues à Abidjan, la réunion des Ministres de la Zone Franc vient confirmer la place de choix de la Côte d'Ivoire comme lieu d'inspiration, sous l'impulsion du Chef de l'Etat, SEM. Alassane Ouattara, des concepteurs et décideurs des politiques économiques et financières pour le développement de nos pays. « Ensemble, faisons de cette rencontre un succès et une autre opportunité de montrer aux yeux du monde, la place de laboratoire économique, monétaire et financier d'Abidjan, pour une Afrique dynamique et qui gagne ! », a exhorté Adama Koné.

Cette rencontre regroupera les Ministres des Finances, les Gouverneurs des Banques Centrales, les Présidents des Commissions et des Banques de Développement ainsi que les hauts responsables des autres institutions spécialisées de la Zone. La réunion des Ministres des Finances qui se tiendra le 14 avril 2017, sera précé- dée de celle des Experts composés des Directeurs Généraux des Tré- sors Publics, des Directeurs Nationaux des Banques Centrales et des Hauts responsables des institutions des Etats membres, le 13 avril 2017. Le choix d'Abidjan avait été décidé, le 30 septembre 2016 à Paris, à l'unanimité par les Ministres des Finances des Pays membres de la Zone Franc.