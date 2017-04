Rwanda: Antoinette Dinga-Dzondo à Kigali pour la réunion tripartite Rwanda-Congo-HCR

La ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga-Dzondo, a conduit une importante délégation qui a pris part, les 3 et 4 avril dernier, à la réunion tripartite Rwanda-Congo-HCR au sujet des réfugiés rwandais au Congo dont le statut cessera le 31 décembre 2017

Au cours de la réunion , la ministre congolaise, son homologue rwandaise en charge de la gestion des catastrophes et des réfugiés, Seraphine Mounkatabana, les représentants de l'UNHCR au Congo-Brazzaville et au Rwanda, Cyr Modeste Kouame et Saber Azam et leurs délégations respectives, ont examiné la situation des réfugiés rwandais au Congo-Brazzaville, tout en rappelant les engagements pris lors des réunions précédentes. À l'issue de leurs travaux, ils ont adopté une nouvelle feuille de route et ont principalement recommandé la mise en place d'un guichet unique pour le traitement des différents cas soumis par les réfugiés et l'intensification des campagnes conjointes de sensibilisation au rapatriement volontaire avant la date butoir du 31 décembre 2017, tel que prévu dans le cadre de la stratégie globale de solutions durables pour les réfugiés rwandais. Cette stratégie visant à mettre fin à la situation des réfugiés rwandais qui avaient fui leur pays entre 1959 et 1994, était annoncée par l'UNHCR en octobre 2009.

Elle comprend trois dispositions, à savoir : le rapatriement volontaire, l'intégration locale et l'exemption ( c'est-à-dire le maintien du statut de réfugié pour les personnes qui ont encore besoin d'une protection internationale).

Les clauses de cessation sont prévues dans la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et dans la convention de 1969 de l'Organisation de l'Unite Africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Elles définissent les cas où le statut de réfugié prend fin une fois qu'un changement de nature fondamentale, durable et effective est observé dans le pays d'origine et que les circonstances ayant poussé à la fuite en exil n'existent plus. Elles impliquent que les réfugiés n'ont plus besoin de protection internationale. Dans le cas du Rwanda, l'UNHCR avait recommandé que la cessation prenne effet au 30 juin 2013.

Plus de 3,5 millions de Rwandais sont devenus des réfugiés dans différents pays du monde suite au génocide de 1994. Nombreux d'entre eux sont rentrés dans leur pays, du fait de la paix et de la stabilité durables au Rwanda. Au Congo, il en reste encore environ 10.000.

Lors d'une visite officielle à Oyo, les 16 et 17 février 2013, le président rwandais Paul Kagame et son Homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, avaient évoqué la situation des réfugiés rwandais en République du Congo conformément aux recommandations de l'UNHCR. Et depuis cette date, les procédures de rapatriement volontaire menées conjointement par le Rwanda, le Congo et l'UNHCR sont en cours.