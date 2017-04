Afrique: Coupe de la confédération (16emes de finale-barrages) - L'AS Tanda et l'ASEC, pas si loin des poules

L'AS Tanda et l'Asec Mimosas ont réalisé des pas tout aussi importants vers la phase de poules de la Coupe de la Confédération 2017. Le champion de Côte d'Ivoire, reversé dans cette compétition après son élimination de la Ligue des Champions, s'est offert les Sud-africains de Platinium (2-0) lors du barrage aller, le dimanche, à Abidjan.

Un résultat encourageant pour le capitaine Coulibaly Wonlo et ses coéquipiers qui doivent le confirmer, le dimanche 16 avril prochain, au Royal Bafokeng Stadium à Rustenburg dans la région du Nord-ouest. Face au vicechampion sud-africain 2007 et 2013, les hommes de l'entraîneur Koffi Firmin peuvent espérer aller plus loin dans cette compétition. «Cette victoire nous permet de voyager en toute sérénité en Afrique du Sud mais nous n'allons pas dormir sur nos lauriers», a alerté le coach des Etoiles du Gontougo. L'AS Tanda qui reste sur quatre succès consécutifs (toutes compétitions confondues, 1 en Ligue, 2 au tournoi UFOA, 1 en Coupe de la Confédération) a des arguments à faire valoir.

Avec plus de concentration, les proté- gés du président Kouabenan Yoboua Cévérin devraient atteindre le top 16 pour prendre part à la phase de poules. Pour ne pas y figurer, il faudra que Zahouo Bi Roméo «Léger» et ses camarades perdent par trois buts de différence. Ce qui n'est pas impossible mais l'AS Tanda doit refuser cette issue de rencontre. L'Asec Mimosas n'est pas moins un candidat à la phase de groupes de cette compétition. Les Jaune et Noir, malgré une défaite face au Mounana FC du Gabon (1-2), samedi, à Libreville, conservent d'énormes chances de qualification.

Les poulains de Traoré Siaka «Gigi», en limitant la casse en terre gabonaise, se donnent plus de chance de disputer la phase de groupes et dans la perspective d'une demi-finale après 2008. Hervé Koffi, victime d'un malaise avant le match à Libreville, et Aristide Bancé (blessé) devraient être totalement remis pour la bataille retour du dimanche 16 avril, au stade Robert Champroux à Marcory. En l'absence de ces deux internationaux burkinabè, c'est le troisième Etalon de l'équipe, le défenseur Koanda Souleymane qui permet aujourd'hui aux Jaune et Noir de continuer à espérer à une qualification. Après donc la phase aller des barrages de la Coupe de la Confédération, les deux représentants ivoiriens dont en pole position. Ils ont réalisé un premier pays très important. A Abidjan et à Rustenburg, il leur faut confirmer leur bonne santé du moment.