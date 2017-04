Congo-Kinshasa: Nomination de Bruno Tshibala - Le Rassemblement face à ses contradictions

Le sujet semble même ne plus être d'actualité au Congo-Kinshasa, tellement les passions se… Plus »

Pour les responsables de cette aile dissidente, la nomination de Bruno Tshibala est bien conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord du 31 décembre. Raphael Katebe Katoto, porte-étendard du soutien à Bruno Tshibala et proche de l'aile Olenghankoy estime que Joseph Kabila n'a fait qu'appliquer l'accord.

La dissidence de Joseph Olenghankoy et compagnie a fragilisé cette plate-forme de l'opposition qui ne représente plus un épouvantail aux yeux du pouvoir. Les deux ailes concurrentes du Rassemblement ne donnent curieusement pas des signes d'une volonté de réconciliation. Un peu comme qui dirait, les dés sont jetés.

