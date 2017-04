L'information a été donnée le 8 avril dernier par Auguste Valairy Loko, promoteur de l'Institut de formation et des écoles en gérontologie (IFEG), organisme de formation de l'Association d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées du Congo (AASDPAC), dont il est le président.

Pour l'orateur le renforcement du partenariat entre ces deux structures s'inscrit dans le cadre de la formation au métier d'aide soignant en République du Congo.

Le renforcement de coopération internationale entre ces structures spécialisées dans la formation des professionnel(le)s congolais(e) dans le métier du maintien à domicile des personnes âgées en vue d'apporter une réponse et une expertise locale avérée de plus de sept (7) appels à projet du ministère de l'Enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi qui entend développer la formation dans la filière d'aide-soignante au Congo Brazzaville, à travers la réflexion d'un cadre de l'offre de partenariat public et associatif.

C'est en vue de répondre efficacement au besoin de ce ministère que la convention de partenariat a été signée le 5 avril à Montpelier en France entre Auguste Valairy Loko, et David Pujolar, respectivement président de l'AASDPAC et directeur de l'organisme de formation GERONTOSUD.

Ce partenariat est conclu pour une durée de cinq ans renouvelables à compter de sa date de signature. La nouvelle convention prend en compte pour une première fois en République du Congo, la formation des professionnels dans le métier d'aide soignant.

Les deux associations sont préalablement liées par un premier partenariat signé en octobre 2009 dernier basé sur la formation continue des professionnels congolais dans le domaine spécifique de la gérontologie et du handicap, notamment la formation des professionnels congolais dans la filière d'assistant de soins en gérontologie .

Le profil d'entrée exigé pour cette formation est de disposer au préalable d'un diplôme d'infirmier d'Etat, et la filière d'auxiliaire de soins en gérontologie (AuxSG), dont le référentiel comprend les dix modules du diplôme aide-soignant français (profil d'admission BEPC).

Présentant ainsi sa structure à travers cette convention, David Pujolar a expliqué que Gerontosud est un organisme français de formation dans le domaine de la gérontologie et du handicap qui a opté dès sa création pour un nouveau modèle d'entreprise fondé sur l'intelligence collective, le professionnalisme de ses membres et la notion de développement durable.

« La raison d'être de Gerontosud est de former les professionnels et les aidants qui améliorent au quotidien, la qualité de vie de l'adulte âgé dépendant et de la personne en situation d' handicap, de participer au mieux être des unes et des autres et de viser l'aisance professionnelle », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Auguste Valairy Loko a rappelé que l'AASDPAC accompagne environ trois mille personnes vieillissantes dans six départements de la République du Congo, elle compte près de soixante-dix-neuf salariés.

Celle-ci se fixe divers objectifs, notamment, apporter des aides et des soins à domicile aux personnes âgées atteintes de maladies invalidantes, en mettant à leur disposition des aides, des soignants et des auxiliaires de vie sociale destinées à améliorer leur qualité de vie par tout moyen approprié , apporter de la formation de qualité aux professionnels dans le domaine de la gérontologie et du handicap.

« L'AASDPAC contribue par ses actions à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées à travers la promotion de la santé, l'accès aux services de santé et aux soins à domicile. Ces actions s'inscrivent dans la promotion de l'accès équitable aux services de santé chez les populations vulnérables en Rpublique du Congo », a-t-il signifié.

L'AASDPAC est financièrement appuyée par le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. Cette ONG est créée en octobre 2010 et enregistrée annuellement à la Direction départementale de l'enseignement technique et professionnel de Pointe-Noire.