Nous remercions aussi le ministre de la Culture et des arts pour tout ce qu'il fait pour nous. Il nous a fait découvrir plusieurs endroits qu'autrefois nous regardions seulement à la télévision. Nous sommes très émus et devons tout faire pour réussir au baccalauréat afin de venir poursuivre nos études à l'université Denis Sassou N'Guesso. »

Pour vous dire au fond que notre conviction personnelle c'est de construire un Congo décomplexé, où les hommes et les femmes se sentiront solidaires d'un destin. Telle est la mission que le président de la République et le Premier ministre nous ont confiée », a-t-il indiqué.

On ne peut pas dissocier ma vie, mes ambitions, mes aspirations, mes émotions à celles de la Sangha. Nous avons lancé un tournoi de football avec 32 équipes à Bacongo, et cet après-midi, nous repartons à Kinsoundi pour la même activité.

Le ministre de la Culture et des arts, Léonidas Carel Mottom Mamoni qui a apprécié l'initiative de son homologue Nicéphore Antoine Thomas Fylla Saint-Eudes, a jugé bon de l'accompagner en faisant visiter les différentes infrastructures et réalisations du gouvernement de la République, aux élèves en séjour à Brazzaville dans le cadre de cette initiative.

En séjour au lycée technique agricole Amilical Cabral (Laac) à 17 kms au sud de Brazzaville pour un recyclage, les 51 élèves du lycée technique de Ouesso dans le département de la Sangha et les 17 du Laac ont bénéficié de la visite des infrastructures de Brazzaville. Cette visite organisée par le ministre de la Culture et des arts, Léonidas Carel Mottom Mamoni, a eu lieu le 09 avril.

