Congo-Brazzaville: Défense - Les experts des finances renforcent leurs capacités

Les experts du secteur, notamment les gestionnaires de crédits et des personnels en charge de la planification opérationnelle du ministère de la défense nationale, ont entamé, le 10 avril à Brazzaville, un séminaire sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), sous le patronage du commissaire colonel, Yves Alain Eugène Mpara.

Organisé par le ministère de la défense nationale en collaboration avec l'Institut africain de perfectionnement et de renforcement des capacités (IPRC), ce séminaire, énième du genre, qui doit durer cinq jours, a pour but d'amener les participants à se familiariser avec les techniques et méthodes de cette nouvelle approche à travers les modules suivants : fondamentaux et étape méthodologique de la Gar ; cadre logique orienté vers les résultats ; suivi-accès sur les résultats et évaluation des résultats.

Les objectifs de ce séminaire sont de deux ordres : actualiser et consolider les connaissances de ceux des participants ayant pris part au séminaire organisé en juin 2011 sur la même thématique ; et permettre à la nouvelle frange de s'approprier les principes cardinaux d'une nouvelle approche de gestion qui vise une utilisation transparente et rationnelle des ressources allouées au ministère de la défense nationale pour l'atteinte des objectifs fixés.

« Je voudrais faire observer ici que ce séminaire entre dans le droit fil de l'exécution du programme d'activité de la direction générale de d'administration et des finances (DGAF) de l'année 2017 validé par le ministère de la Défense nationale », a déclaré dans son allocution d'ouverture le commissaire colonel, Yves Alain Eugène Mpara.

Rappel : le Gar a été introduit au Congo conformément aux directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), comme outil de transparence et d'efficacité. Le gouvernement de la République du Congo s'est engagé depuis quelques années dans un vaste programme de réforme de ses finances publiques.

Ainsi, la loi des finances devra à terme comporter l'ensemble des programmes concourant à la réalisation des objectifs de développement économique, sociale et culturelle du Congo.

Les travaux engagés en 2013 et 2014 avec l'appui d'Afitac et du Pnud ont permis de finaliser la structuration de la nouvelle maquette budgétaire de la République du Congo.

Sur cette base, il s'agit de voir comment cette maquette va être mise en mouvement. La complexité d'interprétation et de compréhension de ce nouveau cadre nécessite une formation adaptée des gestionnaires de crédits et des personnels en charge de la planification opérationnelle du ministère de la Défense nationale.

Par ailleurs, l'année 2015 a été celle de la mise en œuvre effective de la loi portant orientation et programmation de la modernisation de la force publique qui fait référence au concept développé par la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et les budgets programmes.