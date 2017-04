Congo-Brazzaville: Les membres de Ndzia-Mboka raffermissent leurs liens de solidarité et de fraternité

Réunis le 8 avril à Talanagaï, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, à l'occasion de la nouvelle année, les membres de l'association Ndzia-Mboka, une ONG apolitique à caractère socioculturel ainsi que leurs donateurs, ont, entre autres, fait le point des activités menées depuis sa création en 2014

L'association Ndzia-Mboka « la route du village » regroupe les ressortissants des terres Ndinga-Koula, Ondzé, Okamba et Ognangué dans les districts de Makoua, Ntokou et Owando dans le département de la Cuvette. Elle vise à raffermir les liens de solidarité et de fraternité ; apporter une assistance multiforme entre les membres ; pérenniser les valeurs de la contrée par la promotion des actions socioculturelles et économiques.

Ndzia-Mboka se veut également être un espace de souvenir où des historiens en herbe peuvent raconter des souvenirs de jeunesse vécus dans des écoles et villages du terroir ; un espace de réflexion, c'est-à-dire d'idées et d'actions au service de la contrée.

On y trouve des acteurs : hommes et femmes dont l'histoire est rattachée à la contrée, ainsi que toute autre personne désireuse de contribuer à l'épanouissement de celle-ci par l'éducation, la culture, les arts, le sport et les loisirs.

« A cette occasion, nous avons dit que ne nous abandonnez pas parce que depuis la création de notre association en 2014, nous avons entamé l'année dernière la campagne de mise en place des sections de Makoua, Owando, Pokola et à Ouesso.

Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons construire, aider nos cadets qui sont restés à Makoua, Owando et Tokou. Ceci dans les petits métiers, l'agropastoral, le sport, la culture parce que notre association a un caractère socioculturel », a expliqué le vice-président de cette association, Philippe Ongagna, qui a présidé la réunion.

Profitant de cette occasion, il a plaidé pour la réhabilitation de la route dite de l'antenne de Pamba-Odzaka, située à 17 km de Makoua.

« Notre croisement situé à 17 km de Makoua n'est pas bon, c'est un grand problème pour ces villages lorsqu'il s'agit d'évacuer les produits agricoles vers Makoua et Owando. Nous demandons que l'Etat nous mette au moins de la latérite, au cas où le bitumage s'avère difficile », a souhaité Philippe Ongagnga.

Rappelons que parmi les invités à cette rencontre annuelle, il y avait le Forum des jeunes entreprises du Congo qui a installé à Makoua une maison dite du paysan.

Mais, selon le représentant de cette ONG, la structure qui vise à encourager la dynamique agro-économique et pastorale de la localité semble être abandonnée par la population. C'est ainsi qu'il a sollicité la contribution de Ndzia-Mboka pour que ce bâtiment soit utile aux populations et aux groupements.