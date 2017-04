Congo-Brazzaville: Le MCDDI mobilise ses militants de Moungali

Après avoir entretenu, il y a quelques semaines, les militants de Poto-Poto et de Bacongo, la direction du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), conduite par son président Euloge Landry Kolélas, a poursuivi le week-end dernier, la même mobilisation à Moungali, dans le quatrième arrondissement de Brazzaville.

Cette rencontre citoyenne du MCDDI s'inscrivait dans le cadre de sa prise de contact avec la base, afin de fixer celle-ci sur les futures élections législatives pour lesquelles les militants doivent aller en rangs serrés en vue de garantir la victoire.

« Les élections sont proches, nous devons nous rassembler au sein du parti. L'heure est grave, le MCDDI Moungali doit se mobiliser, comme au temps où le parti avait trois députés dans cet arrondissement », a souligné Euloge Landry Kolélas.

Il les a invités à se mobiliser autour du parti et de constituer une véritable force afin de préparer avec plus de sérénité et de sureté les élections législatives qui pointent à l'horizon.

Le président du MCDDI a mis à profit ces retrouvailles pour exhorter les militants et sympathisants de Moungali à la conduite et aux idéaux du parti, conformément aux prescriptions et consignes du président-fondateur de cette formation politique, Bernard Bakana Kolélas.

Il s'agit en particulier des idéaux de paix et de cohésion nationale pour lesquels les cadres et militants du MCDDI doivent impérativement pérenniser.

« Ce que le pays a vécu était tellement grave que le MCDDI qui veut le maintien de la paix, ne voudrait plus que ce cauchemar nous rattrape de nouveau », a conclu Euloge Landry Kolelas.