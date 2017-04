Sénégal: Gestion 2016 du FOPICA - Plus de 900 millions de Francs CFA aux porteurs de projet

Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye a présidé hier, mardi 11 avril à la Maison de la Culture Douta Seck, la cérémonie de publication des résultats du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) et de la remise de cartes professionnelles des métiers du cinéma et de l'audiovisuel.

Pour la gestion 2016, «quelque 38 projets ont été retenus pour financement». Le montant de 921056580 francs Cfa a été alloué aux projets, pour la production, la distribution, l'exploitation et la formation.

Au cours de cette même cérémonie le réalisateur Abdou Khadir Ndiaye a présenté les trophées de son court métrage « Xale bu rerr » au Festival du Cinéma africain, d'Asie et d'Amérique latine de Milan.

921 056 580 francs Cfa, c'est la somme que le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) a allouée aux différents porteurs de projets pour l'année 2016 : 560 000 000 francs Cfa à la filière production et 361 056 580 francs Cfa aux projets de distribution, exploitation et formation.

A l'occasion de la cérémonie de publication de ces résultats hier, mardi 11 avril à la Maison de la Culture Douta Seck, le secrétaire permanent du Fopica, Abdoul Aziz Cissé, a fait savoir que 137 dossiers ont été reçus pour une somme de 25 361 290 804 francs Cfa pour l'année 2016.

Avec deux appels à projets dont 94 pour la production, et 48 dossiers pour les filières de la distribution, de l'exploitation et de la formation. Pour la gestion 2016, «quelque 38 projets ont été retenus pour financement».

Abdou Aziz Cissé a tout de même tenu à préciser que ce sont les « collèges de lecteurs du Comité de gestion qui ont évalué les dossiers par une analyse approfondie des enjeux artistiques et esthétiques ». Toujours est-il qu'il faut rappeler que le financement du Fopica est partiel.

Au cours de la cérémonie, le réalisateur Abdou Khadir Ndiaye a présenté les trophées que son court métrage « Xale bu rerr » a récemment remportés au Festival du Cinéma africain, d'Asie et d'Amérique latine de Milan. Des prix, a-t-il dit, qui lui imposeront de « persévérer et de forger son caractère ».

Ce qui a permis au ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye de souligner la « continuité des succès du cinéma sénégalais à travers le monde » après les succès du Fespaco.

Pour Mbagnick Ndiaye, ces « belles réussites prouvent que nous avons, au Sénégal, un vivier de talents, auteurs, réalisateurs, acteurs, techniciens et producteurs prêts à répondre à l'exigence toujours plus grande des cinéphiles et des téléspectateurs, mais aussi à la nouvelle donne d'un paysage cinématographique et audiovisuel national en pleine mutation ».

A noter également qu'au cours de la rencontre, les cartes professionnelles des métiers du cinéma et de l'audiovisuel ont été remises à cinq attributaires, pour commencer.

Et pour témoigner de l'importance de ces cartes, la Direction de la Cinématographie a même remis un grand spécimen de cartes, à titre posthume, aux défunts professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Il s'agit par exemple de Ousmane Sembene, Momar Thiam, Cheikh Tidiane Diop, Thierno Ndiaye Doss pour ne citer que ceux-là.

A travers cet acte, a souligné le directeur de la Cinématographie, Hugues Diaz, c'est un « hommage rendu à ces pionniers du cinéma sénégalais ».

En effet, selon Mbagnick Ndiaye, « par la remise des cartes, le secteur du cinéma et de l'audiovisuel sénégalais vient nous administrer un exemple de bonne pratique à répliquer dans l'identification et la structuration des véritables professionnels ».

Et pour terminer, le ministre de la Culture et de la Communication invite les acteurs à terminer leurs films pour susciter la hausse du Fopica.

POUR LE DEVELOPPEMENT DU CINEMA : LES RECIDAK VONT ROUVRIR LEURS PORTES

Au cours de la cérémonie de publication des résultats du Fopica pour la gestion 2016, le ministre de la Culture et de la Communication a annoncé la reprise des Rencontres Cinématographiques Internationales de Dakar (Recidak) en novembre 2017 ainsi que l'organisation d'un cycle de rencontres - échanges et de négociation entre les patrons de chaines de télévisions et de plateformes numériques, les producteurs audiovisuels et de son Département.

Et c'est « en vue de mettre en œuvre des stratégies communes de production et de diffusion de contenus locaux à l'ère de la TNT », a fait savoir le ministre.